Polémica defensa de Alberto Fernández a la profesora K: “Fue un debate formidable que le abre la cabeza al alumno”

“El chico tiene una idea formada por cosas que escucha, como que el peronismo gobernó en los últimos 70 años y ella se exalta porque sabe la verdad”, sostuvo el presidente desde el CCK, en la celebración del día de la radio.

Para finalizar, Albero Fernández sentenció: “Acá, en la ciudad de Buenos Aires, hay un director de un colegio que defendía un golpe militar, y nadie le dedicó un renglón a ese hombre”.

La docente que increpó a un alumno fue denunciada ante la Fiscalía General de La Matanza. La denuncia, impulsada por los precandidatos a legislador porteño Yamil Santoro y Marina Kienast, también fue acompañada por el diputado nacional José Luis Patiño y los referentes José Magioncalda, Juan Pablo Pane, Daniela Delgado Luna y Gabriel Salvatore, se informó este jueves.