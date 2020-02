Polémica por el proyecto para modificar el régimen jubilatorio de jueces y diplomáticos

El proyecto para la modificación del régimen jubilatorio para jueces, fiscales y personal diplomático que impulsa el Poder Ejecutivo despertó críticas y apoyos entre funcionarios y asociaciones que integran esos sectores y, mientras algunos reconocen la necesidad de una reforma de ese régimen previsional llamado “de privilegio”, otros cuestionan la “incertidumbre” respecto a su alcance en los haberes.

Justicia Legítima

“Todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer un aporte y en que hay que aumentar la edad (jubilatoria), incluso aumentar los 7 puntos de aportes porque el sistema previsional no se autofinancia, pero el problema no está en eso, sino en que la oferta de jubilación es incierta, con un porcentaje móvil que se determinará más adelante”, dijo a Télam la ex jueza María Laura Garrigós, integrante de la agrupación Justicia Legítima.

La ex jueza admitió en ese sentido que deben “hacerse modificaciones a este sistema previsional” denominado como de “privilegio” porque “no logra autofinanciarse”.

Pero Garrigós indicó que los magistrados tienen “dudas” sobre el porcentaje de movilidad que van a obtener las jubilaciones futuras y alertó que “tampoco está claro” si los nuevos aportes solucionarán el “déficit del Anses”.

El proyecto

La iniciativa presentada en el Congreso propone un aumento escalonado de la edad mínima jubilatoria hasta alcanzar los 65 años, dado que actualmente rige a partir de los 60, e incrementar los aportes del 12 al 19 por ciento.

También establece que se incrementen los años de servicio con aportes requeridos en los cargos que dan derecho al beneficio jubilatorio (no incluye a los prosecretarios administrativos), entre otras cuestiones.

Fiscal Delgado

El fiscal federal Federico Delgado reconoció que hay “malestar en el Poder Judicial” por el proyecto del Poder Ejecutivo aunque, a título personal, se mostró de acuerdo con que se debata el tema, y analizó que, en definitiva, se trata “de construir una sociedad más equitativa”.

En diálogo con radio FutuRöck, el fiscal recomendó alejarse “un poco de la discusión legal, de si se puede o no se puede, y recordó que lo que se discute en realidad “es otra cosa, es construir una sociedad un poco más equitativa”.

Delgado reconoció que “hay un malestar generalizado en el Poder Judicial, muy similar al que hubo con el proyecto de (Gustavo) Béliz durante el gobierno de Néstor (Kirchner)”, pero advirtió que, de todas formas, “el debate hay que darlo” porque “la democracia es esto”.

Sindicato de diplomáticos

Por su lado, el sindicato que agrupa a los diplomáticos alertó que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo para modificar las jubilaciones de privilegio “afecta sustancialmente al régimen específico” del Servicio Exterior de la Nación y a “sus potenciales beneficiarios” y aclaró que “no son privilegiados, sino trabajadores sometidos a condiciones laborales atípicas”.

La Asociación Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación (APSEN) difundió hoy una carta abierta dirigida al canciller Felipe Solá en la que reiteró su pedido de entrevista para poder transmitirle su posición sobre el proyecto de ley que se debatirá próximamente en el Congreso de la Nación.

“Los trabajadores diplomáticos comprendemos muy bien la difícil situación económica por la que atraviesa la Argentina y es por ello que en cada ocasión que se planteó una posible modificación del régimen previsional, nos manifestamos a favor del diálogo y dispuestos a colaborar en la concreción de un sistema jubilatorio más equitativo que respete las particularidades de la carrera”, destacó el texto.

Asociación de Magistrados

También se manifestaron la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), que criticaron la iniciativa al estimar que “se aparta de una raíz constitucional”.

El titular del Sindicato de empleados judiciales (UEJN), Julio Piumato, se declaró en “estado de alerta y movilización en todo el país” y llamó “a las asociaciones de magistrados a expedirse sobre esta cuestión” a través de un comunicado del gremio.

Pablo Tonelli

Esta mañana también se refirió al tema el diputado nacional por Cambiemos e integrante del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli, quien sostuvo que “en principio”, el interbloque de Juntos por el Cambio está “de acuerdo en hacerle correcciones al régimen especial”.

“Estamos de acuerdo en aumentar el aporte que hacen los jueces y magistrados y en modificar la edad jubilatoria de los jueces pero no nos parece correcto hacer un promedio de la remuneración”, aseveró Tonelli, en diálogo con Futurock.