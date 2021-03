Polémicas declaraciones de Facundo Moyano: “El coronavirus me parece una cosa psicosomática”

Facundo Moyano, diputado Frente de Todos. Foto: NA.

Facundo Moyano, diputado del Frente de Todos, realizó polemicas declaraciones sobre el COVID-19: “Es una cosa muy psicosomática y muy rara”.

“Por más que me toque, no me voy a vacunar. No me convence el coronavirus. Tuve dos veces, me parece una cosa psicosomática. Ni con la Sputnik, ni con ninguna”, afirmó.

En una entrevista en Radio Urbana, el diputado insistió: “Por más que me toque el turno no me voy a vacunar. No sé, no le siento buen olor al virus, tengo una cuestión personal de credibilidad y un análisis profundo de la pandemia en general, no me convence”.

Al ser consultado sobre la vacunación de su padre, Facundo Moyano afirmó: “Me parece que este tema se aclaró, voló un ministro, tampoco va a volar el Presidente por eso… fueron errores que se cometieron y ya está”, agregó sobre la polémica.

Sus polémica declaraciones se viralizaron rapidamente y el diputado tuvo que salir a aclarar la situación en Twitter. “Me preguntaron si me vacunaría y dije que no. Fue una respuesta sobre mi situación personal, y porque ya tuve COVID. Pero por supuesto estoy a favor de la medicina y de la política sanitaria que se está aplicando”.

El pasado mes de febrero Hugo Moyano, su esposa Liliana Zulet y su hijo menor, Jerónimo, de 20 años, se vacunaron contra el COVID-19 como integrantes de la planta de empleados del Sanatorio Antártida.

“Estoy vacunado porque soy el presidente de dos obras sociales y por la edad que tengo. No formé parte para nada de ninguna nómina de vacunados VIP. Mi esposa y mi pibe trabajan en el sanatorio. justificó el dirigente camionero.

La Justicia investiga las denuncias sobre irregularidades en la aplicación de vacunas a funcionarios, políticos, sindicalistas, militantes, familiares y amigos.