Policias acribillan y matan a un latino en su auto y reavivan las denuncias de gatillo fácil – Télam

Un video que se viralizó el fin de semana muestra como un grupo de policías rodea un auto estacionado frente a una casa y le grita a la persona que estaba dentro con las ventanillas cerradas, hasta que de repente se escuchan decenas de disparos, gritos y, finalmente, se ven las ventanillas estalladas.

Según informó la Policía de Phoenix en un comunicado, los agentes estaban respondiendo a un llamado al 911 por una agresión y el hombre que estaba dentro del auto tenía un arma, reprodujo la agencia de noticias ANSA.

Sin embargo, Steven Merry, un amigo de la víctima, que fue identificada por él como James Garcia, un residente hispano de esa ciudad, contradijo a la Policía y dijo que no tenía ninguna arma.

“Le pusieron un arma en la cabeza y le dijeron que no se mueva, que saque la mano de un arma que no tenía y luego le dispararon”, contó Merry al canal de noticias local KSAZ, según el diario The New York Times.

Poco después, un miembro del Consejo de la Ciudad -concejo deliberante- de Phoenix, Carlos García, también puso en duda la versión de la Policía.

“No nos sorprende que, pese a todo el escrutinio de la comunidad, la Policía de Phoenix sigue respondiendo de manera violenta a las llamadas” del servicio de emergencia 911, escribió el concejal en su página de Facebook.

“No podemos permitir que departamentos (de policía) violentos construyan estas narrativas deshonestas”, agregó y celebró las primeras protestas que surgieron el domingo a la noche en el centro de Phoenix.

El mes pasado, denuncias similares se escucharon en Tucson, Arizona, luego que un video, también viralizado en las redes, mostrara como policías mataron a un hispano, Carlos Ingram López.

Organizaciones de derechos civiles siguen esperando en Arizona que el Departamento de Policía de Tucson entregue las filmaciones de las cámaras que llevan sobre sus chalecos los agentes para confirmar o desmentir la versión oficial del arresto que terminó con López muerto.

El concejal de Phoenix Carlos García también pidió que la Policía de su ciudad entregue las filmaciones de esas cámaras obligatorias con el momento en que acribillan a James García.

El asesinato de Floyd en Minneapolis a manos de un policía a finales de mayo desató una ola de protestas contra la brutalidad y el racismo policial en todo Estados Unidos y forzó a varias ciudades y estados a impulsar y aprobar reformas.