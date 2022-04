Polonia admite ‘presiones de empresas europeas’ para aliviar las sanciones contra Rusia

El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, reconoció este sábado que existen «presiones de empresas europeas» para aliviar las sanciones contra Rusia por la invasión a Ucrania y exigió endurecerlas, al poner en duda que las ya anunciadas estén funcionando tras el fortalecimiento experimentado por el rublo.

La moneda nacional rusa sufrió una fuerte devaluación ante las represalias económicas impuestas por las potencias occidentales, pero en los últimos días logró apreciarse a los mismos niveles en los que estaba previos a la guerra gracias a un paquete de medidas ordenadas por el Kremlin.

«Todos los días, cientos de miles de ucranianos se despiertan con el temor de ser bombardeados por aviones rusos. Mientras tanto, Europa juega a la ruleta: primero anuncia sanciones más duras, un día después dice que no nos pasemos de la raya», cuestionó el líder polaco en su cuenta de Twitter.

Every day hundreds of thousands of Ukrainians wake up in fear of being bombed by🇷🇺jets.Meanwhile Europe is playing roulette: 1st it announces tougher sanctions,a day later it says let’s not to go over the top.Putin has set🇺🇦ablaze;Europe wonders if it has enough fire extinguisher

— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) April 2, 2022