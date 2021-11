Polonia aseguró que evitó la entrada de más de 200 migrantes desde Bielorrusia

Más de 200 migrantes intentaron ingresar a Polonia ilegalmente desde Bielorrusa pero fueron interceptados por la Guardia Fronteriza polaca, que aseguró que varias personas fueron detenidas, entre ellos nueve presuntos traficantes de personas.

En un comunicado difundido a través de Twitter, los guardias polacos indicaron que en las últimas 24 horas «hubo varios intentos de cruzar la frontera» por el puesto de avanzada ubicado en Dubicze Cerkiewne.

«El grupo más grande estaba formado por unos 200 extranjeros, el resto por varias decenas», afirma el texto y agrega que los migrantes se comportaron de manera «agresiva».

«Arrojaron piedras, petardos y usaron gases lacrimógenos», sostiene la notica, que fue reproducida por la agencia de noticias Europa Press.

Por otra parte, la policía comunicó la detención de nueve personas sospechosas de organizar el tráfico de personas.

Entre los detenidos hay cuatro polacos, dos ucranianos y un alemán de origen azerí y estaban junto con 34 refugiados.

Yesterday’s attack of migrants in Dubicze Cerkiewne was led by soldiers of the 🇧🇾Belarusian Spetsnaz. https://t.co/IBuEVek9Rq

— Poland MOD 🇵🇱 (@Poland_MOD) November 18, 2021