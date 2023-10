Polvo y espanto

Es muy difícil para un argentino que no es ni judío ni palestino, hablar de este conflicto buscando una posición justa. Por comenzar, yo no podría escribir sin correr el riesgo de ser execrado por banalizar la Shoá, que los atacantes de Hamás acorralaban mujeres y chicos dentro de habitaciones, como los Einsatzgruppen nazis y los ametrallaban. Y, sin embargo, las bombas a la Embajada de Israel y a la AMIA fueron colocadas en Argentina, y asesinaron argentinos. Algo tenemos para decir. Algo debiéramos tener, y tendrían que escucharnos.

Tengo un profundo amor por el pueblo judío. Mis amigos que coinciden con Erdan, “detestan la coreografía del equilibrio” que intento (al punto de pasar a ser examigos), y hablan de “hacer lo que hay que hacer”, una perífrasis que me recuerda el lodo y la sangre. Mis amigos palestinos rechazan la solución de los dos Estados, y dicen que “… es un cliché pensado por Occidente que no contempla la situación real”. No hay ningún espacio para el humor (si eso fue lo que intentó el sábado Luis D’Elia en su cuenta de X -antes Tweeter-). Pero no soy un perverso por el solo hecho de no ser ni judío ni palestino y por tratar de encontrar el ojo de la aguja donde enhebrar el hilo que hace cesar la muerte y permite compartir la angustia. Soy un cristiano que no se calla la boca.