Por cambios en el texto, volvió a comisión el proyecto que prohíbe ayuda a empresas con domicilios en guaridas fiscales – NCN

La Cámara de Diputados devolvió esta madrugada 25/09 a comisión el proyecto de ley que prohíbe otorgar ayuda económica a las empresas que tengan domicilio en cualquier paraíso fiscal, como parte de los programas estatales que otorgan auxilio financiero para paliar las consecuencias de la pandemia de coronavirus.

El proyecto contaba con consenso previo, pero un cambio en el texto de un artículo durante el debate a último momento incluido por el Frente de Todos, motivó que los diputados de Juntos por el Cambio y del interbloque Federal pidieran abstenerse en la votación.

La decisión de realizar en forma conjunta la votación en general y en particular no le dejó margen a los diputados que cuestionaban uno de los artículos para expresarse a favor de la norma en general.

Así, Juntos por el Cambio, que originalmente iba a acompañar, finalmente se abstuvo debido a una modificación realizada a último momento por el oficialismo en relación a los sujetos alcanzados por la norma en cuestión.

Idéntica decisión tomó el interbloque Federal, al argumentar que su bancada no había sido notificada del texto definitivo: «Me he sentido engañado en mi buena fe», dijo el lavagnista Jorge Sarghini.

La votación inicial arrojó el siguiente resultado: 131 positivos, tres negativos y 101 abstenciones; aunque luego varios diputados de bloques opositores comenzaron a tomar la palabra para rectificar sus votos, por lo que los números comenzaron a alterarse significativamente.

Ante esa circunstancia, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, propuso reconsiderar la votación (con dos tercios de los votos) y enviar nuevamente el proyecto a la comisión de Presupuesto para que el oficialismo explicite mejor los cambios propuestos hoy durante la sesión cuando el debate ya avanzaba.

Durante el tratamiento, iniciado ésta madrugada, la diputada oficialista Gabriela Cerruti señaló: «Esta es una de las tantas leyes que tenemos que resolver para darle más racionalidad a este mundo que tiene que pensarse más solidariamente, como una comunidad en la que no podemos permitir que unos pocos se lleven las riquezas a aquellas guaridas».

«Dejemos de ponerle nombres románticos a los delitos: no son paraísos fiscales, son guaridas y tienen que ver con el modelo capitalista que vivimos. Ya no importa lo que producís. Se hace dinero del dinero», agregó.

Por su parte, el radical Luis Pastori dijo que en el texto del proyecto se habla, como técnicamente corresponde, de «jurisdicciones no cooperantes», que son «aquellos estados que no tienen firmadas actas de intercambio de información, o si lo tienen no las cumplen; y por otro lado las llamadas jurisdicciones de baja o nula tributación».

«Lo insólito sería que actualmente se le esté dando alguna asistencia económica a empresas con bienes registrados en paraísos fiscales. Por ejemplo el ATP no está aprobado por ley sino por DNU, pero que puso en cabeza del jefe de Gabinete la potestad de decidir a qué tipo de empresa se puede dar o no esta asistencia», completó el misionero cuando Juntos por el Cambio aún pensaba votar a favor.

El proyecto precisa que «la ayuda financiera realizada excepcionalmente por el Estado y sus diferentes organismos deberá excluir a las empresas registradas en paraísos fiscales o con probada evasión fiscal determinada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)».

En ese sentido, «se prohíbe al Estado nacional y cualquier otro organismo dependiente brindar ayuda financiera a las empresas que posean domicilio a los fines tributarios en los denominados ‘paraísos fiscales’ o aquellas en las cuales se ha comprobado fehacientemente una evasión fiscal por la Administración Federal de Ingresos Públicos».