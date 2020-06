Por decisión de Quintela más de mil productores de Los Llanos recibirán ayuda del gobierno provincial

El gobernador Ricardo Quintela se reunió de manera virtual con todos los intendentes de los llanos riojanos para conversar sobre la situación agrícola ganadera de la provincia y para comunicar la ayuda de cinco mil pesos que recibirán más de mil pequeños productores para paliar su situación en el contexto actual de pandemia.

Así también anunció una serie de obras que beneficiarán al sector, a la vez que ratificó su compromiso y necesidad de trabajar en pos de lograr la tan ansiada reparación histórica con esta región de la provincia.

Durante el encuentro, del que participó el ministro de Producción y Ambiente, Fernando Rejal, el gobernador Ricardo Quintela anunció que pondrá en marcha este programa de asistencia que beneficiará a más de 1.000 pequeños productores a través de una ayuda de cinco mil pesos “y que es una cifra que si bien es cierto no resolverá todos los problemas, servirá de ayuda sobre todo en este contexto”.

Seguidamente mencionó que de manera individual conversó con cada uno de los intendentes sobre la necesidad de lograr la reparación histórica para Los Llanos para lo cual consideró que hay que avanzar en dos cosas fundamentales como son el tema del alimento y del agua para los productores. “Tenemos un programa que queremos poner en marcha lo más rápido posible, que es sembrar alimentos para todos Los Llanos. En principio tenemos casi 3.500.000 hectáreas que pueden ser objeto de rolado, de sembradío, de buffel general y por otro lado le transmitimos al ministro de Agua que diseñe para cada uno de los departamentos un programa de reservorio de agua, sea una represa, un diquecito o cualquier espacio que pueda contener el vital elemento como es el agua para la producción. Para eso adquirimos 10 topadoras, 20 tractores y contamos con los elementos para incorporar la pala de arrastre para hacer represas donde sea necesario”, expresó.

Al mismo tiempo pidió la colaboración de cada departamento para que ponga a disposición dos o tres personas a los fines de capacitarlos para que bajo la supervisión de personal del Ministerio de Producción y Ambiente puedan ejecutar esas obras. “Muchas veces la experiencia nos indica que el municipio no tiene la capacidad financiera para ejecutar el programa y pasa el tiempo y los elementos se deterioran, por eso acá se firmará una partida presupuestaria para que año a año podamos realizar estas tareas que no tienen nada que ver con los trabajos corrientes que realiza cada municipio ni con las demandas que tiene cada intendente. Todo el año tendrán recursos extras para que puedan realizar obras que irían desde los 800 mil hasta los tres millones de pesos de acuerdo a la cantidad de habitantes y de los proyectos”, anunció.

Por otra parte informó además que “la idea es que cada productor pueda tener un potrero de 45 hectáreas promedio y para los campos comunitarios definiremos con cada intendente cuáles serán las áreas en las que se pueda sembrar”, anunció. A la vez que amplió su compromiso con los pequeños productores al mencionar que se está evaluando la posibilidad de que se pueda mejorar genéticamente el ganado para darle valor agregado para lograr un programa de inseminación por transferencia de embriones todo financiado por el Estado.

Asimismo mencionó que se implementará el programa de “Granjeros riojanos” con el fin de que “los pequeños productores se conviertan no solo en productores ganadores de los llanos sino que puedan tener la autosustentabilidad alimentaria, es decir, riojanos a los que les hagamos su casita en el campo y que puedan tener una granja y puedan desarrollar la agricultura”.

Por su parte, el ministro Fernando Rejal, indicó que “debido al aislamiento no pudimos visitarlos a los intendentes pero la tecnología nos acerca y a través de este contacto pudimos concretar algunos de los pedidos que venían haciendo los compañeros así como otros anuncios que el gobernador hizo que tienen que ver con su proyecto de gestión que tiene por objetivo la reparación histórica con los llanos, algo que muchos de los que nos precedieron estuvieron luchando y que no me cabe duda que con Ricardo se hará efectivo”.