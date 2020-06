Por el Covid-19, un 45% de los empleados registrados teme perder su trabajo

La empresa Rasti desmintió la denuncia efectuada la semana pasada por la Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP) ante el ministerio de Trabajo por supuestas suspensiones de personal y violación a disposiciones nacionales.

“La denuncia efectuada por la UOYEP del 18,06,2020 NO OBEDECE a la realidad de los hechos, ya que jamás se suspendió a todo el personal ni se dejaron de abonar los haberes conforme a derecho y lo autorizado según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación”, señaló la firma Juguetes Rasti SA.

En un escrito enviado a la redacción de Mundo Gremial, Rasti solicitó un espacio de derecho a réplica para entregar su versión respecto a la presentación realizada por la UOYEP ante la cartera laboral y difundida por este medio.

La UOYEP denunció laboralmente a la empresa por “desconocer el decreto 297/2020, 429/2020 y el Art. 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo”, y por otro lado, “suspendió a todo el personal sin respetar los decretos anteriormente mencionados”.

Mundo Gremial, en cumplimiento del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, otorga el espacio de derecho a réplica solicitado por la empresa:

“Con relación a la nota periodística publicada titulada “El Sindicato de Plásticos denunció a Juguetes Rasti por suspender a todo el personal sin goce de sueldo”, RASTI desmiente los hechos expuestos por inexactos y agraviantes. Resultan inexactos toda vez que: (i) el 19.03.2020 por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 297/2020 se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) de la población, salvo los trabajos esenciales dispuestos en el mismo, dentro de los que no figuró RASTI; (ii) el 20.05.2020 mediante Decreto 1079 del Municipio de La Matanza se autorizó a RASTI a volver a trabajar con sus empleados, siguiendo un cuidado y estricto protocolo que se respeta a rajatabla, a fin de preservar la salud de todos los empleados, sus familias y la población en general. Los empleados que se consideran población de riesgo no fueron llamados ni convocados a trabajar, sino todo lo contrario, procurando que permanecieran en sus casas, a fin de preservar su integridad física; (iii) el 05.05.2020 RASTI adhirió en todas sus partes al Acuerdo Tripartito suscripto entre la UIA-CGT y los Ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y Ministerio de Producción de la Nación del 27.04.2020 homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, estableciendo acuerdo según el artículo 223 bis de la LCT de los empleados suspendidos a partir del 01.04.2020 percibiendo un monto no remuneratorio igual al 75% de la suma neta normalmente percibida; (iv) RASTI se encuentra trabajando siguiendo todos los protocolos vigentes y aprobados, a fin de mantener la paz social y las fuentes de trabajo, que son la mayor preocupación.

La nota publicada agravia a RASTI y a todo su personal, toda vez que:

1) No ha sido suspendido todo el personal sin goce de sueldo.

Se convocó al personal que no fuera de riesgo a trabajar abonando y respetando todos los parámetros del Acuerdo Tripartito suscripto entre la UIA-CGT-MTEySSN homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación.

2) No se ha violado ningún DNU anunciado por el Gobierno Nacional.

RASTI siempre actuó dentro del marco de la ley, respetando todos los decretos de necesidad y urgencia dictados tanto por el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal.

3) No se cesanteó a ningún trabajador de RASTI.

Todos los trabajadores que no son población de riesgo fueron convocados a trabajar, abonando sus haberes conforme a lo establecido, autorizado y homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, procurando mantener y cuidar las fuentes de trabajo.

4) La denuncia de la UOYEP (Unión Obreros y Empleados Plásticos) del 18.06.2020 no obedece a la realidad de los hechos.

Con fecha 05.05.2020 RASTI adhirió al Acuerdo Tripartito UIA-CGT-MTEy SSN del 27.04.2020 y fue autorizado por el Municipio de La Matanza a trabajar.

La denuncia efectuada por la UOYEP del 18,06,2020 NO OBEDECE a la realidad de los hechos, ya que jamás se suspendió a todo el personal ni se dejaron de abonar los haberes conforme a derecho y lo autorizado según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.”