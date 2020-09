Por el diputado de Juntos por el Cambio con coronavirus, otros 36 legisladores y empleados fueron hisopados

Tras la confirmación del positivo de coronavirus del diputado de Juntos por el Cambio, José Núñez, que el martes pasado estuvo en forma presencial en el Congreso, la Cámara de Diputados activó el protocolo y 36 personas, entre legisladores y empleados del bloque opositor, debieron ser hisopadas.

Núñez es uno de los 94 legisladores de Juntos por el Cambio que la semana pasada viajó para participar en forma presencial de la sesión mientras los jefes de su interbloque reclamaban por el vencimiento del protocolo virtual.

“Quiero contarles que di positivo de Covid-19. Hasta el momento no presento ningún síntoma y estoy tomando todas las precauciones y medidas de aislamiento recomendadas. Gracias a todos por sus mensajes”, indicó el dirigente que el martes se había filmado dentro del recinto para denunciar que no se lo contabilizaba como presente por no conectarse vía VPN desde la notebook ubicada en su banca.

Según registró un escribano público, al recinto ingresaron 94 legisladores de la UCR, 44 del PRO (incluído el santafesino) y 14 de la Coalición Cívica. Todas las autoridades del interbloque participaron en forma presencial: Mario Negri, Cristian Ritondo y Maximiliano Ferraro. Por el Frente de Todos y hasta que los opositores se retiraron a la 1:30 del miércoles, la mayoría se conectó en forma remota, excepto Cecilia Moreau (vicepresidenta del bloque) mientras que los diputados de la izquierda cedieron sus lugares: Nicolás del Caño se ubicó solo en un palco y Romina del Plá se quedó en su despacho. Eduardo ’Bali’ Bucca, jefe del interbloque Federal, estuvo en el Congreso pero evitó ingresar al recinto.

Núñez se sentó en una banca que habitualmente corresponde a diputados del oficialismo y mientras los jefes de bloque se encontraban en reunión de Labor Parlamentaria salió con un grupo de dipuados del PRO a tomarse una foto en Pasos Perdidos. Sin embargo cuando vio que no había distancia social prefirió volver a la banca donde más tarde se filmó con barbijo y grabó un mensaje desde el recinto: “Increíble yo estoy presente y hay señores que están ausentes pero yo soy el ausente y los que duermen están presentes” en referencia al oficialista Leopoldo Moreau que según se veía en la imagen de su conexión remota se encontraba con los ojos cerrados.

