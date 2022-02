Por “fraudulentas”, la Justicia volteó las elecciones del sindicato químico de Avellaneda

La Justicia le puso freno a Facundo Aveiro, el titular del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la ciudad de Buenos Aires y zonas adyacentes (SPIQyP). El fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones fue contundente: El Sindicato debe convocar nuevamente a elecciones porque declaró nulo el proceso electoral de renovación de autoridades del 24 de noviembre de 2017. Los jueces Luis Raffaghelli y Carlos Pose votaron por unanimidad por lo que “resultan nulos (los comicios) por haberse violado derechos y las garantías de democracia interna, igualdad de trato entre las listas, no discriminación y debido proceso”.

De acuerdo a la sentencia, Aveiro hizo todas las trampas del manual antidemocrático para impedir la participación de la lista opositora que se había intentado presentar, en este caso la N° 10 Azul y Blanca. Entre múltiples causales, la sentencia asevera que existieron:

– “Obstáculos impuestos por la Junta Electoral y las autoridades del Sindicato dificultando el acceso a la sede sindical con evidente parcialidad de aquella al favorecer a la Lista n°1 y un trato discriminatorio a la Lista n°10”.

– “Falta de confección y publicación oportuna del padrón”.

– “Privación a la Lista n°10 del plazo reglamentario de 10 días para conformar la lista y haber otorgado solo tres días para hacerlo”.

– “El incumplimiento del art.20 del Estatuto Social al no incluir en el texto de la convocatoria a elecciones los datos estatutariamente requeridos para conformar listas”.

– “La imposición por la Junta Electoral de requisitos no estipulados en normativa alguna derivando en observaciones y posterior no oficialización de la lista que representa la parte por incumplimiento de avales, cupo femenino y delegados congresales, violando los principios de la libertad y democracia sindical”.

Además la parte querellante impugna el medio por el cual se dio a conocer; en este caso el diario “La Prensa” por no resultar idóneo ya que no tiene “amplia circulación” como fija el Estatuto.

Mundo Gremial contactó a Aveiro para saber su posición, pero optó por no contestar.

Frente a esta situación y de atrincherarse en el gremio desoyendo la sentencia, ¿el SPIQyP corre peligro de ser intervenido? Por un lado podría hacerlo la Justicia como por otro lado lo podría hacer el ministerio de Trabajo. Pero también: ¿puede intervenirlo la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de la República Argentina? Resulta que antes de que asumiera Aveiro, este gremio estaba afiliado a esa Federación pero en mayo de 2018 se desafilió por lo que todo lo resuelto por la Comisión Directiva de Aveiro cae en la nulidad. ¿Aprovecharán ese hueco legal?

El SPIQyP está asentado en Avellaneda y tiene una caja importantísima, de la cual Aveiro no se querría desprenderse, porque muchas empresas del sector están afincadas allí. Fue conducido durante muchos años por Pedro Salas quien falleció en 2014. Como un gueto lo sucedió su nieto Aveiro que era primer vocal en vez de hacerlo el Adjunto como es habitual según los estatutos de los gremios. ¿Cómo entra Aveiro en juego? Siguiendo el linaje, Aveiro es nieto de Pedro y sobrino de Rubén Salas, quien ahora pretende volver al ruedo sindical, luego de haber perdido la conducción de la Federación y la Obra Social, acompañado por su nuevo socio, Fabián Hermoso.