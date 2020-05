Por los mails pinchados durante la gestión de Macri, se reúne la comisión bicameral de Inteligencia

Si bien la reunión de la comisión, que preside el diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, prevista para las 14, es de carácter reservado y no trascendió el temario, fuentes parlamentarias no descartan que en el encuentro se analicen los alcances de esa denuncia realizada ayer por la titular de la AFI.

La AFI presentó ayer la denuncia penal tras el hallazgo de información recuperada de un disco rígido que había sido parcialmente borrado.

En la denuncia, se solicitaron las indagatorias del ex presidente Mauricio Macri -“en su calidad de ser el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional”- y del ex director y la ex subdirectora de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, respectivamente.

En tanto, a las 11, se reunirá la comisión bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, que encabeza Gabriela Cerrutti (Frente de Todos) donde está prevista la designación del defensor del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En el encuentro, se propondrá además a los candidatos para el Directorio de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA) y del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Lista de nombres que figuran en la denuncia, cuyos emails fueron “pinchados”:

Andrea Gabriela VACA NARVAJA;

Comisaría 3ra Avellaneda, SIPOBA, Sup. Gral. POL. BONAERENSE, Policía Lanús,

Policía Científica.