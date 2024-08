Por poco ya casi nos olvidamos de Fernández con tanto ego al palo, internas, chicanas y zancadillas

Milei sabe que está dando examen, aunque se muestre profesor. Para aprobarlo, destina la mayor parte de su gestión a dos ocupaciones: la de traer, de una buena vez por todas, un índice de inflación que convenza de que nos estamos curando y la otra: ser lo más diferente que pueda de los políticos (la casta), algo que le impide tener relaciones normales con ellos.

Con la inflación está aprobando, pero el examen continúa y el que espera, desespera. Con la diferenciación de la casta, es otro cantar: ahí están la alianza con Lorenzetti, los multimillonarios gastos reservados para el espionaje y, por acotar la lista, la espesa interna con Villarruel y la escasa o nula negociación con la oposición, pese a su posición legislativa más que débil.

Y, la verdad, los insultos que hace y mandan hacer a un ejército de trolls no causan demasiada percepción de diferenciación. Lo mismo, el ninguneo de aquellos a los que necesita (pese a que se tenga a sí mismo por Súper Milei) para pasar el examen.

¿Qué otra cosa se puede pensar después de ver cómo dejó pasar la mano (dicho, sí, con todas las segundas intenciones) que le daba el torrente de revelaciones de las increíbles inconductas de Alberto Fernández, a las que pudo haberle sumado para beneficio propio otro torrente, el de los destrozos de la economía de todo ese gobierno? No es que la tuviera servida, porque del otro lado iban a hacer algo para descontar lo que pudieran de la factura. Lo hicieron.

Ariel Lijo defendió su candidatura frente a las mediocres preguntas de los senadores.



Le metieron la ley de ajuste jubilatorio que es para desajuste del ajuste fiscal e intolerable para Milei porque le descalabra la inflación. Quedan pocos ingenuos que puedan convencerse o ser convencidos de la novedosa gran sensibilidad de la oposición con las penurias de los jubilados, que siguen siendo los campeones de los ajustados (no Cristina, por supuesto). Desde hace rato son los campeones aunque no haya quien no diga que los defiende.

Sería mejor que no los defendieran tanto. La ley tiene un secreto a medias que, contado, aclara bastante. Por un lado, la oposición, de composición variable, quiso (quiere) aguarle el examen a Milei, y los K compensar el síndrome Fernández en el terreno socialmente más sensible. Y, por el otro, se busca que el gobierno nacional pague las deudas/déficits de las cajas provinciales de jubilaciones, viejo lío multimillonario. Vienen desde Menem.

Sabemos que a Cristina le votaron el imposible 82 %, una quimera, lamentablemente y Cristina vetó. Milei veta. A diferencia de lo que habían hecho sus diputados, cuatro senadores del Pro votaron a favor. Sus razones-excusas: malestar por las agresiones de Milei ante el nuevo despropósito de la suba de las dietas y, como los votos ya los tienen, ¿para qué ponernos en contra de los jubilados? Y más: ¿quién nos asegura que Milei no vete y quedemos más papistas que el Papa?

Macri no se metió. Juez, jefe del bloque y defensor de la política fiscal, lo consultó tarde sobre el quórum. Pero Juez votó a favor. La caja jubilatoria de su provincia, Córdoba, es de las más complicadas. Por la mañana, Macri tuiteó su apoyo al veto presidencial. Tarjeta roja a los senadores.

Santiago Caputo, asesor estrella de Milei, y enfrentado con Macri.

Foto: Maxi Failla

La noche anterior, Milei lo había invitado a una milaneseada en Olivos, en medio del trollerío a granel en las redes. Por ahí no me dejan entrar, se dijo Macri a sí mismo. No bien llegó, chicaneó: «¿Tenía que venir?”, y enseguida: «¿Van a estar buenas las milanesas?». “No me van a hacer pelear con usted”, le respondió Milei, que no lo tutea.

No hablaron de trolls ni de la sesión del Senado del día siguiente. Sí del rechazo de Macri al DNU de los cien mil millones para la AFI, rubro gastos reservados. Plata que el Gobierno dice que no tocó, pese a lo denunciado. “Las explicaciones de Macri no me satisficieron”, dijo Milei. Quizás por la insistencia de su asesor estrella, Santiago Caputo, de no aparecer como empleado de Macri, Milei se fue de mambo y se refirió al ex presidente como si fuera un empleado suyo. Cosas que le pasan seguido.

Milei, que está comprobando lo difícil que es gobernar, podría haber hecho el DNU secreto. Por otra torpeza, o una pésima especulación política, le dio al kirchnerismo 6 de los 14 lugares en la estratégica Comisión Bicameral de Inteligencia. Lo decidieron Caputo y Martín Menem, pese a consejos llegados desde el Pro. El radical Lousteau pactó con los K ponerse al frente, con dos espadas de Cristina como laderos: Moreau y Parrilli. Son los mismos que usaron esa comisión, con otros personajes igual de impresentables, para perseguir y escrachar a políticos y jueces.

Como si no fuera suficiente, estalló una insólita pelea en el bloque libertario y una de las diputadas se hizo acompañar por su papá, que terminó a las trompadas. Nunca se vio algo así. Encima, saltó de nuevo la interna de Milei con la vice Villarruel. El roce viene del principio: Milei le había encargado el área castrense y se la quitó después de rechazar sus candidatos a ministros de Defensa y de Seguridad.

Barack y Michelle Obama durante la convención Demócrata que consagró a Kamala Harris como candidata presidencial.

Foto: Alyssa Pointer

Respuesta de Villarruel: cajoneó media docena de ascensos propuestos por la Rosada. Gestiones posteriores permitieron aprobar tres de ellos. La vice tiene una histórica relación con el Ejército, que no se da con Milei. Su papá fue comando en Malvinas. Milei la borró de la entrega de insignias a oficiales superiores y este viernes volvió a destratarla por el tema Lijo.

Villarruel preside el Senado. Y como con Macri, los trolls se pusieron más mileístas que Milei, pero el aumento de las dietas no fue cosa suya, aunque se lo quiso hacer pasar que sí. La pelea va camino de ser un calco de la de Noboa, el presidente de Ecuador, con su vice ultraconservadora Abad, que lo acusa por violencia de género.