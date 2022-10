¿Por qué Alemania promueve un nuevo escudo antimisiles si la OTAN ya tiene uno desplegado en Europa?

«Tenemos que estar preparados ante el hecho de que hay un vecino que está dispuesto a recurrir a la violencia«. Con estas palabras anunciaba el canciller alemán, Olaf Scholz, la intención de crear un escudo antimisiles europeo. Este jueves esa iniciativa ha comenzado a tomar forma y catorce países de la OTAN junto con Finlandia (candidata a la Alianza) han acordado impulsar la llamada «Iniciativa de Escudo del Cielo Europeo». Este sistema antimisiles convivirá con el de la OTAN, que ya está desplegado en Europa y, además, por el momento ha dejado fuera a países como Francia, España o Portugal.

Según Scholz, este escudo «no solo será más barato y eficiente que la construcción de defensas aéreas propias, costosas y muy complejas, sino que supondrán una ganancia de seguridad para toda Europa«. El proyecto, que todavía no se ha desarrollado, se produce en medio de un cisma de incertidumbre con los países de Europa Central y del Este que se sitúan cerca de Ucrania y Rusia.

«Es una iniciativa que tiene una importante fuerza política» reconoce a 20minutos Pere Vilanova, investigador sénior asociado del CIDOB. «Esto es un mensaje político a Putin» para demostrarle que «se está tejiendo una red cada vez más densa» y que entienda «que su intención inicial de desgajar a estos países no funcionará«, reconoce.

El aspecto técnico del proyecto todavía no se ha hecho público y habrá que ver que tipo de escudo antimisiles se pretende tener. El Gobierno alemán sí podría hacerse con el sistema israelí ‘Arrow 3’, que destruye misiles a gran altura. «La idea es reforzar los sistemas de armas antimisiles que ya tienen los países europeos«.

En el mismo sentido se expresa Salvador Tapia, general de brigada e investigador principal del Center for Global Affairs & Strategic Studies: «Los sistemas de defensa aérea cuanto más tupidos sean mejor, porque hay que hacer frente a amenazas aéreas de distintos tipos de aeronaves que vuelan a distintas alturas; como los drones, misiles balísticos, etc.».

«Rusia está atacando con misiles el territorio ucraniano por lo que tanto Alemania como el resto de países de la zona perciben una amenaza real y han visto la oportunidad de reforzar su defensa aérea», afirma Tapia, que reconoce que este tipo de incitativas conjuntas también ayudan a conseguir mejores precios.

Varios países se quedan fuera de la iniciativa

Los catorce aliados de la OTAN que acordaron impulsar este jueves la iniciativa son Alemania, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Rumanía, además de Finlandia. Fuera se han quedado otros como España, Francia, Portugal e incluso Polonia, cercana a Rusia y frontera con Ucrania.

Este viernes la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que España no descarta formar parte del escudo, por lo que «estudiará» la iniciativa «cuando tenga consistencia», y ha añadido que «si entendemos que es bueno para Europa, cuando esté mucho más adelantado, no nos negaremos».

Por el momento el Gobierno español señala que no ha recibido ninguna propuesta de adhesión a la iniciativa. Que no formen parte todos los países europeos en este sistema antimisiles puede deberse a múltiples factores. Uno de ellos puede ser por querer promocionar «su propia tecnología» o querer «descansar su política de disuasión sobre sus propios medios nucleares» como puede ser el caso de una potencia nuclear como Francia, señala Tapia.

En el caso español también podría deberse a «no querer realizar ese gasto de Defensa«, afirma Vilanova, que recuerda que hay países que ahora están intentando llegar a un 2% de inversión en Defensa y que «habrá que ver como se paga esto y se encaja en los presupuestos».

Además, otro factor podría ser la falta de interés en el proyecto, al no sentir que la amenaza rusa afecta directamente o que ya se sienten protegidos en caso de un misil de larga distancia. «Quizás no ha sentido la urgencia. No hay que olvidar que España acoge ahora mismo cuatro buques norteamericanos que están proporcionando un escudo antimisiles, con el sistema de combate Aegis», dice el general de brigada; aunque reconoce que esto no quiere decir que no se termine sumando en un futuro.

El escudo de la OTAN: ¿sirven ante la amenaza rusa?

El escudo de la OTAN que está actualmente activo en Europa se compone de un radar en Turquía, dos bases de misiles en Rumanía y Polonia, un centro de mando en Ramstein, en Alemania, y una base naval en la ciudad española de Rota. En esta última hay cuatro destructores con sistema antimisiles y en la Cumbre de la OTAN celebrada este año en Madrid se acordó aumentar dos buques más.

Para el vicesecretario general de la OTAN, Mircea Geoană, esta iniciativa no sustituye el papel de la Alianza sino que se integra en él. «Los nuevos activos, totalmente interoperables y perfectamente integrados en la defensa aérea y antimisiles de la OTAN, mejorarían significativamente nuestra capacidad para defender a la Alianza de todas las amenazas».

Como reconoce el general de brigada Tapia, más allá del escudo de la OTAN, muchos países tienen sus propios sistemas que «atienden a las necesidades de cada uno de ellos», lo que no quite que puedan coordinarse con la Alianza de la que forman parte.

Según Alfons Mais, teniente general del Ejército germano, actualmente Alemania «está desnuda». No obstante, si finalmente se hacen con el Arrow 3, la situación no cambiaría del todo. Aunque sí mejoraría la protección, por contar con más mecanismos para interceptar misiles, seguirían sin poder hacer frente a todos los misiles hipersónicos con los que se cree que cuenta Rusia, ya que ni este sistema ni el de la OTAN pueden frenarlos totalmente.

«La protección absoluta no existe», explica Salvador Tapia, aunque matiza que, pese a que el sistema actual desplegado por Estados Unidos «no está completo, sí se puede decir que estamos bien protegidos». «Por eso surgen también estas iniciativas como la de Alemania, porque las redes de defensa aérea cuanto más tupidas sean, y más variados los medios para atender a diferentes amenazas, mejor», sentencia.