Por qué Alemania tiene casi tantos contagios de coronavirus como España pero menos de 100 muertos

Alemania es el quinto país del mundo con más contagios por coronavirus, rebasando los 22.000 casos y sólo superado por Italia, China, Estados Unidos y España. En cambio, no llega al centenar de fallecidos (84 según datos de última hora de este sábado), una tasa de mortalidad de menos del 0,4%, lejos del 11% de Italia, del 4% de China o del 5% de España. ¿Cuál es el motivo por el que el país germano tiene una tasa tan baja de fallecidos con datos de contagio tan parecidos a los de nuestro país?

La propia Organización Mundial de la Salud ha intentado ofrecer una respuesta a este fenómeno, y según Richard Pebody, uno de los responsables de la OMS, la respuesta puede estar en varios factores.

Uno de ellos es la enorme capacidad hospitalaria del país, que cuenta con 34 camas de UCI por cada 100.000 habitantes, más una potente red de laboratorios que pueden hacer 12.000 pruebas al día.

Además, tienen la capacidad de ingresar a 4.000 enfermos al día en la UCI, y cuentan con 25.000 camas por habitante.

Factores sociales

Pero hay también factores sociales. Por ejemplo, Alemania es un país de menos contacto físico entre las personas (besos, abrazos) comparado con España o Italia. Los encuentros familiares no son tan frecuentes, los hijos no visitan tanto a sus padres como ocurre en el sur de Europa. Además, a este último hecho hay que sumar que los primeros contagiados en Alemania fueron personas jóvenes, por lo que el control de los contagios fue mucho más sencillo.

Existe otro factor importante que algunos críticos en otros países tienden a poner encima de la mesa: Alemania no está haciendo el test del coronavirus a los fallecidos no diagnosticados. Es decir, que si estos días muere en Alemania un paciente sin diagnosticar por Covid-19, nunca se sabrá si estaba infectado o no en el momento del deceso. Por ejemplo, la primera víctima mortal oficial por el virus en España fue uno de esos casos: un valenciano sin diagnóstico por coronavirus al que se le hizo la prueba post mortem y dio positivo.

Carácter disciplinado

Sea como sea, otro factor a tener en cuenta es el carácter disciplinado de los alemanes.

Los estados alemanes más afectados por los contagios del nuevo coronavirus solo han presentado este sábado pequeñas violaciones del aislamiento de la población, en su intento por evitar la propagación del Covid-19 en el país.

Baviera, Sarre, Renania-Palatinado, Hamburgo, Baja Sajonia y Hesse son los estados alemanes afectados hasta el momento por las restricciones en el movimiento de las personas en su territorio, donde también permanecen cerrados restaurantes, bares y cafeterías.

Los primeros ministros de los estados federados alemanes planean reunirse este domingo con la canciller Angela Merkel para discutir nuevas medidas para detener la propagación del coronavirus. Entre estas, se incluye la posibilidad de decretar la cuarentena total.

El jefe de Gabinete de Merkel, Helge Braun, ha afirmado este sábado que se trata de un día importante para decidir si tomar medidas a nivel nacional después de que la gente no haya cumplido con las recomendaciones de quedarse en casa.