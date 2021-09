por qué aparece con mayor frecuencia saldo insuficiente

“Todos los bancos le ponen más foco a la parte de riesgo crediticio, entonces en los últimos meses ante la poca certidumbre sobre cómo va a evolucionar la economía y los salarios, han mantenido prudencia a la hora de incrementar los límites”, dijo a Ámbito Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

Si bien se encuentra en niveles bajos, en junio pasado la morosidad del crédito al sector privado mostró un alza de 0,6 puntos porcentuales, al pasar del 4,2% al 4,8% respecto de mayo, según el último Informe sobre Bancos del BCRA. El desempeño alcista fue reflejado en todos los grupos de entidades, aunque el aumento más pronunciado se produjo en bancos públicos.

Desde el BCRA dijeron a Ámbito que “la semana pasada mantuvieron contacto con los bancos, quienes se comprometieron a levantar los límites” a las compras en cuotas. De hecho, según verificó este medio, muchas entidades ya subieron ese cupo, aunque en el Central no descartan que “puede haber alguna que todavía no lo hizo.

“No es algo generalizado”, manifestaron en la entidad que lidera Miguel Pesce, aunque, de todas maneras, aclararon que “siempre estamos alerta”. En ese sentido, expresaron a Ámbito que se pondrán “en contacto con las empresas comercializadoras para tener un diagnóstico preciso de la situación”.

Por su parte, fuentes de la Secretaría de Comercio Interior admitieron a este medio la problemática, y remarcaron que “monitorean” para que los bancos no impongan ´sub cupos máximos´ a las tarjetas en las compras con Ahora”. Enfatizaron que “si una persona tiene un tope de tarjeta de, por ejemplo, $50.000 puede usarlo todo en compras de productos financiados con el programa Ahora”. Luego, claro está, en la relación privada banco/cliente los topes dependen de los ingresos de sus clientes, su trabajo, las condiciones de cuenta y demás cuestiones.

Desde Santander señalaron a Ámbito que “la reducción de límites de crédito en cuotas para las tarjetas no tiene nada que ver con los programas Ahora. No hay una baja general de límites de créditos a clientes”. Explicaron que, “como es habitual, cada año se hace automáticamente una evaluación crediticia de cada cliente, y en base a su relación ingresos-consumo, situación de pagos y demás, se recalculan sus límites de crédito. Puede ocurrir que en algunos casos puntuales ese límite baje, más no es algo generalizado”.

Desde otra entidad privada dijeron a este medio que “no ajustaron a la baja los límites, pero sabemos que algunos otros bancos los bajaron”, al tiempo que descartaron que la morosidad haya subido: “Está por debajo de lo pronosticado, al menos en nuestra cartera”, remarcaron.

En el mismo banco advirtieron que “el programa Ahora tiene el problema de que toma el límite de base que ya tenía el usuario en su tarjeta para consumos en cuotas. Con lo cual, una persona que tenía mucho consumo en cuotas, por ejemplo $10.000, y tenía consumidos $9.000, le quedan solo $1.000 para consumir en el programa Ahora. Por eso a muchos clientes no le alcanza el límite para hacer compras con Ahora, dado que se le va a considerar todo lo que ya tenía en cuotas previamente”.

Desde otra entidad del sector privado fueron enfáticos al remarcar que la problemática “no tiene nada que ver con el programa Ahora, los límites no están linkeados a eso. Tiene que ver con casos puntuales, y no hay baja generalizada de límites”. “Nosotros hacemos una inteligencia sobre cómo se van desarrollando los consumos de los clientes, nos damos cuenta cuándo un cliente va a chocar. Entonces en algunos casos puntuales lo que se hace es limitar un poco esa capacidad de chocar y para que no termine en mora”, sostuvieron.

Ocurre en otros casos que “hay clientes que no actualizan sus ingresos en blanco, por lo que, mientras la inflación come el poder de compra, alcanzan rápido el tope. Pero una vez que lo actualizan, se les vuelve a subir el límite”.

Lo que tienen en cuenta los bancos a la hora de definir un monto límite para las compras en cuentas con tarjeta es que sus gastos estén en línea con sus ingresos registrados, y que su comportamiento de compra tenga cierta lógica, en función de su situación concreta. “Hay personas que ante una situación complicada, igual se desbandan un montón, y después las terminás perjudicando, porque si se van a mora los intereses son mucho más altos, y termina siendo más dañino, que limitarle la posibilidad de comprar”, puntualizaron desde una entidad financiera.

Si bien aún no hay datos oficiales sobre la performance en su primer mes de vigencia, se estima que la nueva etapa del programa Ahora impulsó la operatoria a través de tarjetas de crédito. Según datos de First Capital Group, este tipo de transacciones registraron en agosto un saldo de $1.041.746 millones, lo cual representa un aumento de 5,3% respecto al cierre del mes previo: son unos $52.444 millones por encima de julio, contrastando con la variación mensual negativa del mes anterior.

“El lanzamiento de nuevos programas como ´Ahora 18/30´ impulsaron las ventas en cuotas y permitieron recuperar los saldos. Estos planes tienen la particularidad que acercan al mundo de la financiación a sectores de la población que son remisos a tomar préstamos para abonar sus compras, pero el incentivo de las cuotas sin interés (o muy por debajo de la inflación prevista para los próximos 12 meses) y el mayor plazo ejercen un poderoso atractivo en aquellos que buscan ganarle a la inflación”, indicó Barbero.