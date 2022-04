Mercado Inmobiliario: por qué es el momento ideal para comprar

El dólar es uno de los factores centrales por el cual es un buen momento. Para Jorge De Bártolo, la tranquilidad en las cotizaciones del dólar «generan más confianza entre compradores y vendedores». Pero con una inflación en alza, las expectativas apuntan a que el dólar pronto salga de su letargo como la mayoría de los precios de la economía.

1. Los precios de las propiedades ya bajaron lo suficiente

Según el informe Radar Inmobiliario, los valores de publicación de los inmuebles en febrero mostraron una caída interanual del 12,5%. En tanto, a nivel agregado, la baja acumulada desde los máximos observados en febrero de 2019 fue del 34%. Sin embargo, no todos lo barrios muestran la misma desaceleración de precios y el patrón de descenso varía según el trimestre. En este sentido, Villa Crespo lidera el ranking de descenso de precios en los últimos dos años acumulando una baja del 42%. El precio por m² en este barrio es de US$1410. Le siguen San Nicolás, que tuvo un descenso de los valores del 39% -con un precio de US$ 1365 m² – y San Telmo, que desaceleró un 38,5% los valores desde el 2019 (US$ 1285 m²).

2. La estabilidad del dólar corta la especulación

La baja del dólar blue tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y tras semanas sin alzas significativas, deja de lado todo tipo de especulación. Mientras el dólar este estabilizado, quienes tengan dólares «bajo el colchón» optarán por resguardar su dinero en un bien en medio de un contexto económico complejo.

3. La Ley de Alquileres puede cambiar la tendencia

Este martes comenzará el debate en comisión de la Cámara de Diputados sobre el proyecto que busca modificar la Ley de Alquileres aprobada en 2020. La comisión, encabezada por Cecilia Moreau, constará de una ronda de especialistas y deberá llegar a un dictamen antes de fin de mes.

Según el cronograma acordado, este martes será la primera de las tres reuniones que en principio se establecieron para escuchar a asociaciones de inquilinos, de propietarios y de inmobiliarias.

La semana siguiente habrá reuniones presenciales los días martes 19 y miércoles 20; y concluiría con el debate interno entre los diputados, que se realizaría el martes 26 y el miércoles 27, fecha en la que se pretende emitir dictamen.

Las modificaciones a la Ley de Alquileres podrían incentivar un cambio en los propietarios y sacar sus propiedades de la venta para pasar al alquiler con condiciones más favorables.

4- Inmuebles como refugio de valor

Un reciente informe de Reporte Inmobiliario señala que la inversión en dólares ya no es conveniente. «Guardar dólares en este nuevo paradigma macroeconómico global no es lo que se recomienda. Es claro: con estos niveles globales de inflación, se ha acelerado la pérdida de su poder adquisitivo. Es evidente que es mucho mejor resguardar los ahorros en activos reales y los inmuebles son lo primero que hay que mirar”, explicó Damián Tabakman, Presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU).

5. Costos de la construcción en aumento

El costo de construcción continúa en aumento, aunque sigue siendo un refugio de valor apara ampararse de la inflación. En febrero registró un aumento del 4,9% respecto al mes interior, según el índice de la Cámara Argentina de Construcción (CAC). En tanto, el incremento interanual fue del 54,1% y en el primer mes del año fue del 3,8%.

El indicador que mide la evolución de la actividad de la construcción es elaborado por el Grupo Construya desde junio del 2002 y en su último análisis registró una suba interanual de 10,5%. Además, en los primeros dos meses del año ya acumuló un ascenso de 7,20% respecto a los mismos meses del año anterior.

“Estos números positivos que refleja el índice explican que la consolidación de los despachos se mantiene porque la construcción es el refugio de valor más elegido frente al proceso inflacionario en marcha y comienza a observarse el avance de los permisos otorgados para obras residenciales”, consideran desde el Grupo Construya.