Por qué hace bien usar tacos altos

Las zapatillas, con plataforma y retazos de colores.

Citada en una nota de The New York Times, Tamara Mellon (exdirectora creativa de Jimmy Choo, la marca fetiche de Sarah Jessica Parker en Sex and the City) sostiene que “los tacones crean un cambio psicológico y de humor, lo mismo que hacer la postura de Wonder Woman para ganar confianza. Tu lenguaje corporal cambia, los músculos se tensan y no hay nada más poderoso que mirar a alguien a los ojos, en lugar de mirar hacia arriba”.