Por qué la UE no gestiona igual la invasión de Ucrania y la guerra entre Israel y Hamás

Cuando Vladimir Putin lanzó la invasión sobre Ucrania la Unión Europea ya había aprobado (por unanimidad) días antes el primer paquete de sanciones contra Rusia. Desde entonces han llegado otros diez y una ayuda ingente para que Kiev se pueda defender. Unidad es quizás la palabra más repetida en Bruselas en torno a Ucrania desde febrero de 2022. Pero en lo que se refiere al conflicto entre Israel y Hamás, desatado tras los ataques terroristas de hace ya casi dos semanas, no ha sucedido lo mismo. La Unión no encara igual las dos situaciones, pero…¿por qué?

Por lo pronto, las fuentes comunitarias consultadas por 20minutos se limitan a asegurar que «no son situaciones comparables» pero que la posición de la Unión «ha quedado clara en los dos casos, y eso es lo importante». La gestión -al menos a nivel comunicativo-, en cambio, no ha sido la misma. Daniel Gil, analista en The Political Room especializado en UE, explica que la situación «no es la misma» porque la invasión de Ucrania es para muchos Estados miembros «una amenaza existencial para la UE», y eso no pasa con el conflicto en Israel.

«La Unión no se juega su futuro en la guerra entre Israel y Hamás«, añade, antes de mencionar que «la naturaleza del conflicto no es la misma». Hay un distinción entre invasión y guerra (o lucha contra el terrorismo). En el caso de Israel para la UE se mezcla que se trata de un aliado «al que tienes que apoyar», pero a la vez el bloque «tiene que denunciar los excesos» que pueda cometer ese aliado. «Ese equilibrio para la UE no es nada sencillo», termina Gil.

Dos conflictos diferentes

El cambio en la narrativa de la UE empieza en el punto en el que una es una invasión y la otra una guerra contra el terrorismo, aunque ambas tengan elementos en común: por ejemplo, Kiev se está defendiendo de Moscú e Israel se está defendiendo de un grupo armado como Hamás. Además, hay elemento de integridad territorial, tanto para Ucrania como en el caso del conflicto árabe-isreaelí, pues sobre este último la Unión lleva décadas defendiendo la solución de dos Estados.

«La Unión Europea está comprometida desde hace mucho tiempo con la visión de un Estado palestino independiente y soberano, que conviva con Israel en paz y seguridad. La UE y la Autoridad Palestina cuentan con «una sólida asociación guiada por los principios de responsabilidad mutua, transparencia y democracia profunda, esenciales para el establecimiento de un futuro Estado palestino democrático», explican desde el Servicio Europeo de Acción Exterior, con una premisa que ha sido repetida en las últimas semanas tanto por el Alto Representante, Josep Borrell, como por los 27 Estados miembros.

También entra en juego una cuestión geográfica. La invasión rusa de Ucrania es una guerra a las puertas de Europa, sobre un país que ahora es incluso candidato a la adhesión a la Unión y que lleva años tratando de acercarse a los postulados europeístas. Asimismo, Israel influye desde otra región del mundo, aunque es un aliado tradicional de la Unión porque, de facto, forma parte del grupo occidental, es decir, está alineado con Estados Unidos, pero también con otros países -en este caso miembros de la UE- como Francia o Alemania, frente a rivales estratégicos (especialmente de Washington, pero también de Bruselas) como Irán.

Igual que podemos decir que es una tragedia abominable matar a jóvenes que celebraban la vida, ¿no podemos decirlo sobre la muerte de 800 niños en Gaza?

En un escenario tan complejo, el propio Borrell quiso cerrar filas desde el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. «Si voy a Israel tengo que poder también visitar Ramala», expresó, y se defendió: «Igual que podemos decir que es una tragedia abominable matar a jóvenes que celebraban la vida, ¿no podemos decirlo sobre la muerte de 800 niños en Gaza?«. Para el dirigente español lo que da a la Unión «autoridad moral» ante estas situaciones es denunciar las atrocidades, «vengan de donde vengan» y especialmente, aseguró, «si las comete alguien que en teoría está más cerca de mí».

La posición histórica de la UE

Desde los años 70 la UE está en el lado de las voces que piden una solución de dos Estados y el bloque comunitario se ha convertido en el principal donante exterior de Palestina, para quien la ayuda va a aumentar hasta los 75 millones de euros en este caso. La asignación financiera plurianual para Palestina en el marco de la NDICI (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument, por sus siglas en inglés), que es el instrumento del que dispone la UE en términos de cooperación, para el periodo 2021-2024 asciende a 1.177 millones de euros.

En general, la Unión Europea unifica las subvenciones, la financiación mixta y los créditos. Estos últimos, de hecho, están sujetos a normas y reglamentos específicos, como el Mandato de Préstamos Exteriores del Banco Europeo de Inversiones (BEI), lo que permitirá a la UE «promover estratégicamente la inversión pública y privada», según explica la Comisión que, además, confirma a 20minutos que existen «herramientas de seguimiento en todos los casos» para confirmar que se hace «un uso adecuado de las ayudas». La llegada de fondos para Palestina se da a través de tres vías diferentes: financiación directa, apoyo a los refugiados y ayuda al desarrollo.

La ayuda de la UE a Palestina. Carlos Gámez

Con todo, en el caso de Israel y Palestina hay una distinción ideológica en las instituciones, especialmente en los grupos del Parlamento Europeo. Mientras los grupos de centro derecha, como el PPE, cierren filas en torno a Israel y piden una respuesta proporcionada, la izquierda radical ha llegado incluso a pedir sanciones de la UE contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu, como verbalizó por ejemplo la ministra española de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra. Los Verdes y los socialdemócratas son más cautos, y se suman a la posición pactada por los Estados miembros.

Avisos a Israel, pero no a Kiev

¿Y qué pasa con el Derecho Internacional y Humanitario? Lleva sobre la mesa desde el principio, sobre todo por los avisos que han ido llegando desde la UE a Israel en este sentido. Tiene derecho a defenderse de Hamás, pero ha de hacerlo de acuerdo a las normas internacionales. Los Estados miembros dejaron su postura por escrito hace solo unos días. La conclusión es que los 27 han alcanzado una posición «unida y firme» contra los ataques terroristas de Hamás y además aseguran que van a trabajar con los socios de la región de Oriente Medio para alcanzar una paz duradera.

Pero es mención al Derecho Internacional no se ha dado en el caso de Ucrania en su defensa frente a Rusia. ¿Por qué? Según las fuentes consultadas básicamente porque se da por hecho que Kiev «no va a atacar territorio ruso»; no obstante, sí se dan situaciones de choques con fuerzas o con ciudadanos prorrusos en el Donbás desde el año 2014. De nuevo aquí la UE marca una distinción al menos a nivel de discurso. Ucrania no ataca Rusia, solo defiende su territorio.

Sin una unidad tan clara

La unidad que se ve con Ucrania se difumina más cuando se habla del conflicto entre Israel y Hamás. Hay, digamos, dos partes: una capitaneada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que cerró filas sin matices en torno a Israel, con un viaje exprés acompañada de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Ambas fueron criticadas por esa celeridad y por no hacer llamamientos a una defensa proporcionada frente a Palestina. Borrell, por su parte, aclaró que es clave el Derecho Internacional en la reacción que tenga Netanyahu.

Pero también se ve por ejemplo en el asunto de mantener o incluso aumentar la ayuda humanitaria a Palestina: cuando en el Consejo se votó sobre el tema, tres países no se posicionaron a favor. Fueron Hungría, Austria y República Checa. El consenso es amplio, pero no tan cerrado como cuando se pregunta por Ucrania. En un mundo de crecientes tensiones geopolíticas la Unión Europea sigue buscando su espacio… y no siempre le resulta sencillo de encontrar, aunque parece que con el paso de los días va ganando en firmeza.