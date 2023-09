por qué los sismólogos no se esperaban un seísmo de gran magnitud en el Atlas

Las autoridades de Marruecos elevan a más de 2.500 el balance de fallecidos por el terremoto que sacudió la zona centro del país el viernes por la noche. Mientras, prosiguen los trabajos de asistencia a las zonas afectadas, aunque por ahora el Gobierno marroquí solo ha aceptado la ayuda de España, Reino Unido, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

El seísmo del viernes fue el más fuerte registrado en Marruecos en más de un siglo, con una magnitud de 6,8, seguido de 25 réplicas superiores a magnitud 3. Fruto del choque de las placas africana y euroasiática, el terremoto ha resultado devastador. A unos 20 kilómetros, profundidad relativamente baja según los expertos, se registraron «fuertes» sacudidas del suelo alrededor del epicentro del seísmo.

Una cadena de 31 seísmos

El terremoto tuvo una longitud de unos 30 kilómetros, diez veces menos que el de Turquía-Siria (del pasado febrero), que fue de 300 kilómetros. De ese modo, la energía liberada al subsuelo es mucho menor y el seísmo está más localizado. «Si se hubiera producido un terremoto equivalente en Marruecos, gran parte de Marrakech habría quedado destruida», asegura el sismólogo, Florent Brenguier, del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Grenoble.

Según los datos de la Red Sísmica Nacional del Instituto Geológico Nacional español, entre las 23:11 del viernes, hora local, y las 14:58 del sábado se produjeron 31 seísmos de una magnitud entre 3,4 y 6,8. El primero, de 6,8 y el segundo, de magnitud 5,1 tan solo 20 minutos más tarde, fueron los más fuertes. A estos dos les siguieron una serie de réplicas que se fueron desplazando hacia el norte del país y con su epicentro acercándose a Marrakech.

Los precedentes

Aunque temblores tan potentes son poco frecuentes, el de ahora no es el más mortífero que ha sufrido Marruecos. Hace poco más de 60 años, el país fue sacudido por un seísmo de magnitud 5,8 que mató a más de 12.000 personas en su costa occidental, donde se derrumbó la ciudad de Agadir, al suroeste de Marrakech.

En febrero de 2004 tuvo lugar el que hasta ahora era el mayor terremoto sufrido en Marruecos. Fue en Alhucemas y la magnitud llegó a 6,4. Sin embargo, el número de víctimas mortales apenas superó las 600.

Qué causó el terremoto

Por lo que han sabido hasta ahora geólogos y sismólogos, el seísmo se produjo cuando se produjo una falla inversa -en la que el borde de la roca de un lado de una falla se desliza bajo el otro- entre las microplacas de Marruecos e Iberia, que forman parte de la placa africana, de mayor tamaño. Durante el terremoto, el borde situado hacia las montañas se deslizó sobre el otro, empujando la ladera hacia arriba, una consecuencia de la tensión acumulada entre las placas africana y euroasiática a lo largo del tiempo.

Las fallas no pueden soportar la tensión hasta cierto punto y, de vez en cuando [miles de años], se produce un terremoto para liberar la tensión acumulada»

Según Paula Marques Figueiredo, geóloga de la Universidad de Carolina del Norte, las fallas tectónicas inversas se encontraban al norte de la cordillera del Atlas y se inclinaban hacia ella en un punto. «Las fallas no pueden soportar la tensión hasta cierto punto y, de vez en cuando [miles de años], se produce un terremoto como mecanismo para liberar la tensión acumulada», ha explicado a Al Jazeera.

Zona de seísmos, pero más el norte

Los temblores en esta parte del mundo no son frecuentes, pero no son inesperados. Ya hemos visto que en 1960 hubo uno de magnitud 5,8 que hizo derrumbarse la ciudad de Agadir. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), no se había registrado un seísmo de magnitud superior a seis en un radio de 500 kilómetros desde que comenzaron sus registros en 1900.

Desde esa fecha, se han producido al menos nueve terremotos de magnitud 5 en un radio de 500 kilómetros alrededor de este último seísmo. «No cabe duda de que en esa región se producen terremotos», asegura Hadi Ghasemi, de Geoscience Australia. Sin embargo, los seísmos no habían alcanzado nunca la envergadura del de ahora. «Se podía esperar un terremoto allí, pero no tan fuerte, como mucho de magnitud 5», le ha dicho a la agencia Efe el sismólogo del Instituto Geológico Nacional, Carlos González.

Se podía esperar un terremoto allí, pero no tan fuerte, como mucho de magnitud 5″

En Marruecos, los movimientos sísmicos son mucho más frecuentes y de mayor intensidad en el norte, cerca del Mediterráneo. «Es una zona que sabemos que puede producir terremotos de esta magnitud», comenta Mark Quigley, catedrático de Ciencias Sísmicas de la Universidad de Melbourne, a la australiana ABC News.

Una fuerza sorprendente

A eso se refiere otro sismólogo. «Es importante recordar que todo Marruecos, y toda la región mediterránea en general, es susceptible de sufrir grandes terremotos. Sin embargo, la mayoría de los seísmos se concentran en el norte del país, donde confluyen las placas tectónicas africana y europea, sobre todo en torno al estrecho de Gibraltar», ha explicado el sismólogo Brenguier en France 24.

Pero a todos los estudiosos del fenómeno les sorprende la fuerza de esta ocasión. Sí, en esta parte de Marruecos hay importantes y muy antiguas fallas, «pero no es habitual que se produzca un terremoto de tal magnitud en una zona que no se encuentra en un límite de placas«, asegura Brenguier. Por eso, en cambio, era esperable un terremoto como el de febrero en Turquía, porque se produjo en el límite de dos grandes placas, las de de Anatolia y de Arabia.

No es habitual que se produzca un terremoto de tal magnitud en una zona que no se encuentra en un límite de placas»

En ello coincidió Lahcen Mhanni, del Instituto Nacional de Geofísica. «En general, las regiones montañosas no producen terremotos de esta magnitud«, declaró a la cadena de noticias marroquí 2M TV.

La posibilidad de otro terremoto

Mirando el futuro inmediato, prudencia. La sacudida inicial de un terremoto puede desencadenar otro (ya no una réplica). «Por esta razón, no es imposible que veamos otro gran terremoto, pero no necesariamente en esta misma falla. Podría ocurrir más al norte o al sur. Esto suele ocurrir en las horas o días siguientes a un terremoto, pero también puede suceder semanas o incluso meses después», afirma el sismólogo Florent Brenguier.

No es imposible que veamos otro gran terremoto, pero no necesariamente en esta misma falla»

«El índice disminuye con el tiempo. Eso no significa que la réplica más fuerte no pueda producirse cinco o diez días después. No lo sabemos, pero la frecuencia disminuye con el tiempo», dijo a Al Jazeera el sismólogo Remy Bossu.

Los peores terremotos de los últimos 25 años