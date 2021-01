¿Por qué los trabajadores de Google se sindicalizan?

Empleados de Google y su empresa matriz Alphabet presentaron este lunes el portal de Alphabet Workers Union, primer sindicato de una empresa multinacional de alta tecnología.

¿Por qué te uniste al sindicato?

-“Todos los trabajadores merecen un sindicato”, expresa Mike Vanne, ingeniero de software.

¿Por qué crees que es necesario un sindicato?

-“Necesitamos un sindicato porque es la única respuesta a la explotación laboral es la fuerza colectiva y la solidaridad escribe Emily Li ingeniera de software” agregó.

La noticia a simple vista golpea el paradigma que mostraba a Google en 2014 como la mejor empresa del mundo para trabajar, teniendo en cuenta que cada año tres millones de personas en todo el mundo solicitan trabajo en Google. Y solo el 0,2% (7.000 personas) tienen éxito.

Si bien los salarios rondan entre los 70.000 y 200.000 dólares, existen necesidades de mejorar las condiciones de personal de contratos temporales y tercerizados y dar a los empleados un papel más importante en las decisiones de la empresa.

Para cumplir con esta demanda cerca de 200 empleados de Google y otras compañías de su matriz Alphabet anunciaron la creación del Alphabet Workers Union primer sindicato en una empresa multinacional de alta tecnología.

Después de un año de llevar adelante gestiones secretas ante el temor de represalias fue informado la organización sindical Communication Workers of America (CWA), una de las mayores organizaciones gremiales de Estados Unidos con más de 700.000 miembros y que congrega trabajadores del sector público y privado con 1.200 sindicatos. La iniciativa es a su vez parte del proyecto CODE-CWA (Coalición para Organizar Empleados Digitales).

Este sindicato a diferencia de otras experiencias que nuclean a trabajadores por sector estará abierto a la afiliación de cualquier empleado y contratista de cualquier empresa bajo el paraguas de Alphabet ocupe el rol que ocupe y con miembros que pagan cuotas, una junta directiva elegida y personal organizador remunerado.

Google comenzó como una pequeña empresa de tecnología con el mantra de “No seas malvado” pero con el tiempo además de hacer abusdo de la subcontratación se le ha criticado frente a la resolución de casos de abuso sexual por parte de ejecutivos, contratos gubernamentales poco éticos y la salida injustificada de algunos de sus referentes.

The New York Times indicó que el nuevo gremio “abre una rara cabeza de playa para los organizadores sindicales en Silicon Valley, un ambiente decididamente anti gremial”. “Nuestras metas van más allá de la pregunta ‘¿se le paga bien a la gente?’”, dijo Chewy Shaw, un ingeniero de Google en San Francisco y vicepresidente del comité organizador, en declaraciones a ‘The New York Times’.

“Alphabet sigue sancionando a quienes se atreven a levantar su voz, e impide que los trabajadores se expresen sobre asuntos delicados y que son de importancia pública, como los monopolios”, aseguró.