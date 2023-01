por qué McCarthy puede poner a la Cámara baja de EEUU en un eterno ‘modo bucle’

Kevin McCarthy ya ha pasado a la historia parlamentaria de Estados Unidos. Este martes, el líder de la bancada republicana, intentó ser elegido nuevo presidente de la Cámara de Representantes de EE UU. Tres votaciones y las tres perdidas. Por primera vez en 100 años, la Cámara Baja fue incapaz de nombrar a su nuevo presidente en una sola votación.

Pero, ¿por qué McCarthy se empeña en ser el sucesor de la demócrata Nancy Pelosi y no lo consigue?¿Acaso la cámara tiene mayoría demócrata? Pues no. Tras las elecciones de medio mandato de noviembre, la mayoría es republicana. Entonces, ¿hay otros candidatos? Sí, pero minoritarios. Pues sólo queda decirlo: el problema de Kevin McCarthy es que no tiene el apoyo de todo su partido.

En España nos resulta impensable, pero en EE UU -como en Reino Unido- los parlamentarios tienen una gran independencia y la disciplina de partido no sujeta como aquí. El caso es que McCarthy -líder republicano en la Cámara Baja desde 2014- ha fracasado en su intento por una rebelión del ala más derechista de su propio partido.

Desde el demócrata John Nance Garner en 1931, ningún hipotético presidente de la Cámara había tenido una mayoría tan pequeña. El Partido Republicano tiene 222 congresistas. En frente, 212 demócratas. Éstos votaron a favor del líder de su partido, Hakeem Jeffries. Para resultar elegido McCarthy necesitaba el apoyo de 218. En las dos primeras rondas sólo obtuvo 203 votos y en la tercera uno menos.

Este miércoles lo volverá a intentar. «Nos mantendremos hasta que ganemos… no me iré ninguna parte», declaró a los periodistas. Y si vuelve a fracasar podrá votarse otro día y otro, y otro… La Cámara de Representantes debe seguir votando hasta tener un Presidente. El reglamento no pone límite a las rondas de votación, de modo que el proceso podría prolongarse, como poco, durante días.

La historia cuenta que la última vez que un candidato a presidente del Congreso no obtuvo los votos necesarios en la primera ronda fue en 1923. En aquella ocasión, Frederick Huntington Gillett, representante de Massachusetts, necesitó nueve votaciones y varios días para ser elegido. Peor aún en 1869: hicieron falta 60 votaciones durante dos meses.

Hasta que no se haya elegido al sustituto de Pelosi, la Cámara Baja de los EE UU queda como paralizada; no se puede proceder a ningún otro asunto. Es decir, no puede aprobar nuevas normas o leyes, ni celebrar la toma de posesión de los nuevos miembros.

Pero es que el presidente de la Cámara de Representantes es mucho que eso. El cargo es uno de los más destacados en la política estadounidense. Representa al país por el mundo (como ha hecho Nancy Pelosi en, por ejemplo, su reciente y peligroso viaje a Taiwán) y tiene una elevada posición en la jerarquía: ocupa el segundo puesto en la línea de sucesión presidencial, tras el vicepresidente (en este momento, Kamala Harris).

¿Por qué no todos los republicanos votan a McCarthy?

El partido republicano está dividido. Si las elecciones de medio mandato han mostrado una evidente fractura entre los candidatos clásicos del partido y los de la nueva hornada apoyados por Trump, la elección del presidente del Congreso escenifica la diferencia entre conservadores y ultraconservadores.

Estos últimos (en principio 19) no apoyan a McCarthy. Se oponen por motivos ideológicos y personales. El grupo está encabezado por Andy Biggs (representante por Arizona), que se ha presentado como alternativa, y Matt Gaetz (Florida). Biggs recibió 10 votos en la primera vuelta y nueve republicanos apoyaron a otros candidatos.

En la segunda votación, los 19 republicanos apoyaron a Jim Jordan (Ohio). Sorprendentemente, el propio Jordan había propuesto a McCarthy. En la tercera, Jordan tuvo 20 apoyos.

Todos estos diputados ultraconservadores llevan semanas negociando con McCarthy. Así se hace la política en todas partes y especialmente en EE UU. Cesiones y concesiones. Pero para todos ellos, el problema es que McCarthy no es de fiar: no es suficientemente de derechas.

O como ha dicho Tucker Carlson, comentarista conservador de la muy conservadora Fox News: «McCarthy no es especialmente conservador. Es ideológicamente agnóstico. Sus verdaderos electores son los grupos de presión de Washington. Si tienes creencias políticas sinceras, eso es exasperante».

¿Qué se recriminan las facciones republicanas?

Aunque, tras las elecciones de noviembre, los republicanos arrebataron a los demócratas la mayoría de la Cámara de Representantes, la victoria fue ajustada. No tuvo lugar la «ola roja» que habían vaticinado los medios de derechas y los demócratas consiguieron retener la mayoría en el Senado.

¿De quién fue la culpa? ¿Demasiado Trump? ¿Tan mala fue la campaña diseñada por McCarthy? Los republicanos más moderados culpan al expresidente, que colocó a varios candidatos extremistas que acabaron perdiendo.

En cambio, los radicales responsabilizan a McCarthy. Le reprochan no haber negociado con ellos una reforma del reglamento de los debates ni los nombres para liderar los comités del Congreso en la nueva legislatura.

No parece McCarthy un líder natural y carismático. «Tiene una mayoría históricamente pequeña para un potencial presidente primerizo, y el propio McCarthy es históricamente impopular en comparación con otros miembros de la Cámara que han intentado convertirse en presidente», escribe Harry Enten en CNN.

No es la primera vez que lo intenta. McCarthy era el siguiente en la lista para convertirse en portavoz cuando el republicano John Boehner dimitió en 2015. Pero el republicano de California no pudo conseguir que su grupo se uniera a él lo suficiente como para ganar la mayoría de los votos de la Cámara. Y eso que había 245 escaños en manos del Partido Republicano. Ahora, sólo 222.

«McCarthy gusta a los republicanos, pero está lejos de ser querido. No hay una oleada de apoyo de las bases que exija que se convierta en portavoz», según Enten. Pero, en cierto modo, no hay otra.

Si McCarthy fracasa no hay otro republicano conocido y apreciado en la recámara. Por ello no hay que descartar una última posibilidad: que McCarthy sea presidente del Congreso de los EE UU con menos de 218 votos. Sería posible con que logre una mayoría de votos, o sea, si hay bastantes parlamentarios que se queden en casa o voten presente (una especie de abstención, ni a favor ni en contra).