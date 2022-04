¿Por qué Zelenski rememoró Guernica en su discurso, en el que apuntó «su dedo acusador» hacia ciertas compañías españolas?

Guernica. Al final, la icónica localidad vasca bombardeada durante la Guerra Civil española y convertida en símbolo de la tragedia fue el elemento histórico elegido por Volodímir Zelenski para despertar la conciencia y la empatía de los legisladores durante su intervención de este martes en el Congreso de los Diputados. Con esta referencia, el presidente de Ucrania zanjó la expectación despertada sobre el acontecimiento del pasado nacional al que aludiría en su discurso a la Cámara Baja, en el que también reclamó firmeza en las ayudas y en las sanciones a Rusia.

«Estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937, cuando se bombardeó una de vuestras ciudades, Guernica», dijo el líder ucraniano al dirigirse a diputados y senadores, motivado probablemente por las terribles imágenes de la masacre de civiles en la ciudad de Bucha que en los últimos días han dado la vuelta al mundo, considera el historiador y profesor de la IE University Javier Alonso López.

El también filólogo, autor del libro Discursos históricos (Arzalia, 2022), reconoce que creía que Zelenski optaría por Napoleón y la Guerra de la Independencia española al tratarse de la «invasión de un dictador contra la integridad territorial», en comparación con el presidente ruso, Vladímir Putin. «Ha utilizado Guernica, quizá porque justamente en estos últimos días estamos hablando de la masacre de Bucha. Estábamos viendo guerra, pero no fosas comunes. Lo más cercano que tenemos a este maltrato a la población civil y que más impacta es Guernica», apunta.

«El bombardeo de Guernica fue perpetrado por la Legión Cóndor. Es el único hecho militar de la Guerra Civil española atribuible a Hitler»

«El bombardeo de Guernica fue perpetrado por la Legión Cóndor. Es el único hecho militar de la Guerra Civil española atribuible a Hitler, al monstruo nazi, al enemigo al que todos están representando ahora como equivalente a Putin», explica. La localidad vizcaína, señala, se transformó en «una de las primeras» donde la población civil sufrió un ataque de estas características y, por ende, en «un símbolo».

Esta vinculación con Hitler y la Segunda Guerra Mundial va en la línea de otros discursos pronunciados por el presidente ucraniano desde el inicio de la guerra en diferentes foros y Parlamentos, expone Alonso López. El muro de Berlín en el Bundestag, la invasión nazi y el papel de Churchill en Westminster o Pearl Harbor en el Capitolio son algunas de las intervenciones en las que Zelenski ha aludido a este negro episodio histórico.

«El dedo acusador de Zelenski»

Además de la alusión a Guernica, el líder ucraniano ha solicitado que continúe el envío de ayuda a su país y la imposición de sanciones a Moscú. «Ha quedado muy claro el mensaje. Por una parte, ha buscado la empatía del Parlamento, el mensaje emocional. Por otra, ha pedido hechos: que le sigan enviando armas y que boicoteemos la actividad de las empresas españolas en Rusia«, ahonda el historiador, después de que Zelenski apuntase a Porcelanosa, Maxán y Sercobe por sus negocios en la nación gobernada por Putin.

«Las ha señalado. Es el dedo acusador de Zelenski. Ahora 40 millones de españoles sabemos que Porcelanosa sigue trabajando en Rusia y nos lo vamos a pensar cuando vayamos a comprar una baldosa. Ha estado duro», sostiene Alonso López.

Un molde para los discursos

Tras haber comparecido telemáticamente en más de una decena de Parlamentos de todo el mundo, las intervenciones del mandatario ucraniano presentan cada vez más similitudes. «Yo creo que Zelenski está utilizando una especie de molde, un patrón ambientador, para todos los discursos. Uno no puede escribir 20 o 30 completamente diferentes», afirma.

«A mí no me parece el discurso más brillante de Zelenski, los primeros lo eran más, estaban mejor construidos. Por repetición, deja de impactar tanto»

«A mí no me parece el discurso más brillante de Zelenski, los primeros lo eran más, estaban mejor construidos. Por repetición, deja de impactar tanto. Ya sabíamos mas o menos lo que íbamos a escuchar», agrega. No obstante, reconoce que habla muy bien y mira a cámara, además de presentarse de nuevo con la camiseta militar para enviar un mensaje claro: «Yo estoy combatiendo, yo soy un héroe y estoy peleando aquí».

El ingrediente fundamental: «la emoción»

En comparación con las grandes alocuciones de la historia, recogidas en el libro de Alonso López, la del presidente de Ucrania comparte una característica con todas ellos. «No hay un discurso realmente brillante si se pronuncia desde una posición de superioridad o de triunfo, es dificilísimo. El ingrediente fundamental es la emoción, que se transmite mucho mejor si estás en un momento de dificultad, de sufrimiento, de enfrentamiento con una potencia mayor», dice el experto. «En ese sentido, Zelenski le tiene ganada la batalla propagandista a Putin«, profundiza.

«El ingrediente fundamental es la emoción, que se transmite mucho mejor si estás en un momento de dificultad, de sufrimiento»

Además, la intervención presenta ciertas semejanzas con otras históricas. Por la loa a la capacidad de resistencia del pueblo ucraniano, a su «determinación» de no sucumbir ante el agresor, la de Zelenski recuerda al ‘No pasarán’ de Dolores Ibárruri, aunque mejor construido y menos improvisado, mantiene el filólogo. Sin embargo, no es la única. El llamamiento del líder de Kiev a defender «la supervivencia de cualquier Estado democrático» ante un opresor y no solo del suyo retrotrae al mítico discurso de Abraham Lincoln en Gettysburg «en su lucha por la libertad».