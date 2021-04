POR QUIEN DOBLAN LAS CAMPANAS

Jorge Remes Lenicov ha pasado de un cierto retiro voluntario a una presencia descomunal con su análisis “El desencuentro entre política y economía: Bases para la recuperación del crecimiento con equidad distributiva”. Infobae y Clarín se hicieron cargo de una inusual difusión, aderezada por una entrevista en tv. Fue ministro de Eduardo Duhalde.

Se trata de un informe de 24 páginas donde expone los instrumentos para un plan de largo plazo para solucionar la situación crítica de la economía argentina. Palabras, palabras, palabras. Por ejemplo:

“El impacto de la pandemia generó y profundizó desde el año pasado dificultades económicas a gran escala. Sin embargo, el aumento de variables como la inflación y la pobreza se repite en la Argentina desde hace varios años, mucho antes de que el efecto devastador del coronavirus se conociera en todo el mundo.”

“La falta de respuesta frente a estos problemas posee causas bien definidas en el territorio nacional: la grieta política y la ausencia de un plan estructural con bases sólidas e integrales para reconstruir la economía.”

“Tenemos que tener un momento para discutir y ver qué es lo que nos pasó. Otros países han crecido, han bajado la inflación y la pobreza y nosotros hemos hecho todo lo contrario. ¿Por qué? Hay una desconexión muy grande entre los objetivos de la política y el comportamiento de la economía”.

“Si mantenemos la grieta, cada vez que cambia el gobierno se vuelve todo para atrás. Hay muchos cambios que requieren permanencia y no son fáciles. A mí me tocó dirigir economía en una época muy difícil, pero en tres o cuatro meses empezamos a crecer. Muchas veces el dirigente tiene que hacer cosas que no le gustan. No puede estar pendiente de qué dice la encuesta… El dirigente dirige gente, tiene que estar por encima y tener visión de largo plazo”.

“Por otro lado, la pobreza aumenta: en 1983 era de 16 % y a fin de 2020 superó el 40 %, cuando en América Latina y en el mundo se redujo. Además, se contrajo la clase media y se fueron perdiendo las posibilidades de ascenso social”.

“Se crece muy poco: solo 1,6 % anual (0,7 % per cápita), y de manera muy volátil: hubo 21 años de crecimiento y 16 de caída” y que “el país es poco competitivo (puesto 81/86 según el WEF), la productividad es baja (30 % de la de los países avanzados) y no crece desde 2000″.

“Es necesaria una estrategia en donde primero se discutan cuáles son los problemas… Hay pobres porque no hay empleo, no hay empleo porque no se invierte, no se invierte porque no hay ahorro”,

“La deuda se discute. Pero, ¿cuál es el origen de la deuda? El déficit fiscal. La deuda pública aparece cuando se aumentan impuestos; a pesar de eso se gasta más, parte se financia con emisión que genera el impuesto inflacionario y otra parte se toma deuda. En estos 40 años de democracia, cuatro veces renegociamos la deuda. Y en todas hicimos quita… El problema no son los que nos prestan, el problema es que el Estado gasta más de lo que se puede recaudar”.

Habrá quien lea con cuidado el plan del ex ministro de economía de Eduardo Duhalde. Y otros ya reflexionan que las campanas doblan por Martín Guzmán. Se juegan otros nombres y expectativas. Son políticos del peronismo los que indagan. No faltan empresarios de fuste, fácilmente conectados con grandes medios periodísticos. Entre tanto barullo circula la mención a Martín Redrado, promovido, según las mentas, por Sergio Massa. Otra vez: Palabras, palabras ¿palabras?’