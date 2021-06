“Por salarios y trabajo” siguen las protestas de organizaciones sociales – Télam

El corte en el Puente Pueyrredn en reclamo de “salarios dignos, trabajo y vacunas”.

Organizaciones sociales y partidos de izquierda desarrollan una jornada de protestas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de un plan de lucha en reclamo de “salarios dignos, trabajo, asistencia alimentaria y vacunas” para integrantes de comedores comunitarios, entre otras demandas.

Las movilizaciones -que tuvieron un pico de tensin durante la maana de este viernes en el Puente Pueyrredn, con algunos incidentes entre manifestantes y la Prefectura Naval Argentina (PNA)- se concentraban en la sede de los Ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social, el Obelisco y pretenden llegar en horas de la tarde a Plaza de Mayo, segn anunciaron sus organizadores.

“Vamos a la Plaza porque la deuda es con el pueblo, el salario no alcanza y la pobreza sigue creciendo” plante Alejandro Bodart del MST-FIT Unidad.

Las protestas, que estn organizadas por Barrios de Pie-Libres del Sur, Polo Obrero, Teresa Vive, el MST, MTR y FOL, entre otras organizaciones, reclaman adems un “aguinaldo” para los jefes de hogar beneficiarios de planes sociales.

Durante la maana, en las inmediaciones del Puente Pueyrredn, hubo un fuerte despliegue de fuerzas federales para intentar desalojar del lugar a los manifestantes, lo que gener incidentes en una de las rampas de acceso, entre grupos de trabajadores tercerizados de distintas empresas con efectivos de la Prefectura, quienes impidieron el paso hacia la ciudad de Buenos Aires.

En el lugar, la Prefectura actu con gases lacrimgenos para evitar as el avance de los manifestantes.

El “sindicalismo combativo” y otros sectores se concentraban en las inmediaciones del Obelisco y anunciaron que marcharn a la Plaza de Mayo por “aumento de salarios, vacunas y trabajo” ”

Minutos despus de las 11, tras un acuerdo con autoridades del Ministerio de Seguridad, encabezados por Gabriel Fuks, secretario de Articulacin Federal de esa cartera nacional, se permiti a los manifestantes avanzar por la avenida Montes de Oca, en Barracas, rumbo al centro porteo.

“Estamos en una nueva jornada de movilizacin en reclamo de salarios dignos, trabajo, asistencia alimentaria y vacunas para nuestros compaeros y compaeras que estn al frente de los comedores comunitarios”, argumentaron voceros de los manifestantes, en declaraciones a Tlam.

Con el respaldo de movimientos sociales y partidos polticos de izquierda, de las protestas tambin participaban trabajadores despedidos de varias empresas tercerizadas, entre ellas EMA y ArgenCobra, de Edesur; ferroviarios de MCM, Lderes y Comahue; ferroviarios de la lneas Roca, Aerolneas, Latam, Just y de Polymont.

“Los sueldos estn muy por debajo de la canasta familiar. No dejan de aumentar todos los alimentos y la precarizacin laboral crece en todos los mbitos”, enumeraron los manifestantes en un comunicado de prensa conjunto.

En tanto, el denominado sindicalismo combativo y otros “sectores en lucha por el trabajo” desarrollaban una concentracin en las inmediaciones del Obelisco y posteriormente anunciaron que marcharn a la Plaza de Mayo, donde realizarn un acto pidiendo “aumento de salarios, vacunas y trabajo”.

“Es muy positiva esta accin en unidad y al centro del poder poltico. Vamos a la Plaza porque la deuda es con el pueblo, el salario no alcanza y la pobreza sigue creciendo. As no va ms: a la crisis social y sanitaria se le suma la borrada escandalosa de la burocracia de la CGT y las CTA, sometidas al Gobierno”, dijo Alejandro Bodart, del MST-FIT-Unidad, quien participaba de las protestas.