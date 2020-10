Por Twitter, Macri elogió la protesta opositora – Télam

Queridos argentinos: las crecientes movilizaciones pacficas, el coraje y la conviccin de las personas que las acompaan, son la demostracin de que a pesar de nuestros problemas actuales tenemos que ser muy optimistas respecto a nuestro futuro. Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 12, 2020

Por su parte, su socia política y cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, dijo que sigue “velando por la República”. “No soy líder, no quiero serlo”, dijo.

Macri se refirió a las manifestaciones de hoy en varias ciudades en un mensaje de un párrafo que publicó en su cuenta de Twitter.

“Queridos argentinos: las crecientes movilizaciones pacíficas, el coraje y la convicción de las personas que las acompañan, son la demostración de que a pesar de nuestros problemas actuales tenemos que ser muy optimistas respecto a nuestro futuro”, enfatizó el exmandatario.

Por su parte, la máxima referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, tuiteó: “Yo velo por la República. No soy líder, no quiero serlo, solo soy una persona. ‘Lilita nada’, responsable de hace muchos años por lo que nos ocurre y poniendo el cuerpo. Pero no voy a ser cómplice de una vida humana perdida en este proceso”.

En el mismo sentido, en declaraciones periodísticas, Carrió señaló: “Ahora estoy separada de la política partidaria y no quiero formar parte de los extremos de Juntos Por el Cambio ni de los extremos radicalizados del kirchnerismo. Yo y mi fuerza política estamos alejados de los extremos que nos llevan a una violencia de la palabra que no es”,

“La construcción oportunista del amigo-enemigo estaba asesorada por (el exasesor del expresidente Mauricio Macri, (Jaime) Durán Barba y yo nunca creí en eso”, aseveró.

Para la exdiputada nacional, “desde la derecha y la izquierda han atacado constantemente a lo mejor que tenemos, que es la clase media”.