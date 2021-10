Por unanimidad, Diputados aprobó el proyecto de Massa que impulsa el alivio fiscal

Foto NA.

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de alivio fiscal presentado por Sergio Massa en favor de entidades sin fines de lucro, que incluye la condonación total de deudas tributarias para clubes de barrio, cuarteles de bomberos, bibliotecas populares y cooperativas de trabajo, y una nueva moratoria para monotributistas y Pymes. Ahora, será girado al Senado para poder convertirse en ley.

Con amplio consenso de todas las fuerzas políticas, la Cámara baja aprobó el proyecto que otorga más alivio fiscal comprendiendo deudas vencidas hasta agosto pasado. La iniciativa contó con el aval del oficialismo y de la mayoría de la oposición.

Durante su tratamiento en comisión, la medida había incorporado propuestas de la oposición y aportes de AFIP.

La iniciativa establece la condonación total de deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social de las cooperativas de trabajo y escolares, incluyendo las cooperativas inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social; las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV); las Bibliotecas populares; los clubes de barrio y las entidades civiles de asistencia social, caridad, beneficencia, literarias y artística.

De esta manera, se beneficiará a 6.727 entidades que quedarán con la cuenta fiscal en cero.

Foto prensa.

Además, el proyecto exime de pagar las deudas de micro y pequeñas empresas, contribuyentes de ganancias e IVA y monotributistas menores de $100 mil, lo que beneficiará a más de un millón de contribuyentes.

Por otra parte, el proyecto busca la ampliación de la moratoria e incorpora cuestiones propuestas por la oposición respecto a ampliar la moratoria para todas las deudas, y no limitarlo solo a deudas posteriores a 1 de agosto de 2020.

Así, los contribuyentes que incumplieron con la moratoria anterior, podrán volver a regularizarla; de esta manera, se benefician más 105 mil MiPymes, monotributistas y autónomos.

También, el proyecto genera una nueva oportunidad para regularizar deudas vencidas. Esto permitirá que más de 500 mil contribuyentes puedan normalizar su situación fiscal.

La iniciativa también incluye de manera taxativa los beneficios a contribuyentes cumplidores. Si bien ya el proyecto incorporaba los beneficios para cumplidores, ahora se los enumera en el proyecto.





