Portuarios: desconocen el acuerdo por vacunas entre la Fempinra – Gobierno y vuelven al paro

La tregua que se acordó y levantó el paro de 24 horas de los trabajadores del sector marítimo portuario duró poco: este miércoles “11 gremios de agua”, es decir del personal embarcado específicamente, convocan a retomar medidas de fuerza desconociendo lo acordado entre la Fempinra (Federación Marítima Portuaria y de La Industria Naval de La República Argentina) y los ministerios de Salud y Transporte. El acuerdo al que se había arribado entre Juan Carlos Schmid, titular de ese colectivo gremial, y los funcionarios pasa por armar un listado con los trabajadores expuestos a mayores niveles de riesgo para que sean vacunados dándole prioridad a los sectores que aseguran la navegabilidad, desarrollan la pesca y a los graneros (recordar que estamos en época alta de cosecha).

“Solamente accedimos a que entren buques entre graneros y gasíferos, pero el miércoles comenzaremos con otras medidas”, se despegan ante la consulta de este medio desde uno de los 11 gremios convocantes a retomar las medidas de fuerza; solo que en este caso, según la circular enviados a los medios, será una huelga por 48 horas. Y explican “Si una persona que está embarcada se contagia, todos se deben aislar en el buque; y si ese buque está en altamar no podemos tener respuesta médica rápida por lo que la gente se muere”. En las últimas semanas recrudeció esta situación alcanzando a una quincena de embarcaciones aisladas.

Para entender la situación Mundo Gremial se contactó con Raúl Durdos, secretario general del SOMU, con quien mantuvo este intercambio:

-¿Por qué retoman las medidas de fuerza si la Fempinra acordó que se realizará un listado donde se contemplen a los trabajadores en un orden asociado al riesgo de cada uno de ellos según la labor que desempeñen?

-Primero y antes que nada Schmid no recibió nada, solo promesas. Y segundo todo arrancó mal porque el Gobierno puso de interlocutor a Schmid cuando debería haber convocado a todos los gremios; hicieron una reunión por Zoom y al realizarse a través de ese medio podemos participar todos; y no algunos como se quiso hacer.



-Pero no entiendo: Schmid es el titular de la Fempinra…

-A ver: yo no tengo nada contra Juan Carlos con quien me llevo bien, pero Schmid se metió en esta discusión como convidado de piedra; no le corresponde porque nosotros estamos en la representación del personal embarcado.

-Bueno, pero él es titular de una Federación que los incluye. Entiendo que debe estar jugando la situación política porque lo quieren desplazar…

-No confundamos la cosa ni metamos la política en el medio: nosotros queremos ser incluidos en el Plan de Vacunación Nacional y es algo que no está pasando y punto.

-Entonces ¿ustedes ratifican el paro para este miércoles?

-Sí; junto a otros 10 gremios y vamos a ser inflexibles.

Los once sindicatos que firman la convocatorio al paro son el Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante; el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos; el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo; el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales; la Asociación Profesional Capitanes y Baqueanos Fluviales; el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina; el Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales; Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos, la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca; el Centro de Comisarios Navales; y finalmente el Centro de Jefes y Oficiales Navales de Radiocomunicaciones.