Portugal, a diferencia de España, sí aprueba la vacuna de AstraZeneca para mayores de 65 años

La Dirección General de Salud portuguesa (DGS) ha actualizado este miércoles la normativa de aplicación de la vacuna de AstraZeneca y Oxford para dar luz verde “sin reservas” a su aplicación a todos los mayores de 18 años en el país luso.

De esta forma, Portugal sigue los pasos de Reino Unido, Alemania, Francia, Italia o Grecia que ya levantaron las limitaciones de edad que dejaban fuera de esta fórmula a los mayores de 65 años.

La DGS sostiene que la “seguridad, calidad y eficacia comprobadas” de esta vacuna, sumadas a la divulgación de estudios en los últimos días que indican que esta vacuna es eficaz también en mayores de 65 años han animado al país luso a dar el paso.

“Los nuevos estudios conocidos demuestran ahora, con base en metodologías científicas robustas, que la vacuna de AstraZeneca es eficaz en individuos de más de 70 años, ya sea para la prevención de la Covid o para la reducción de las hospitalizaciones por esta enfermedad”, explica la DGS en una nota.

Y es que la información que llega desde el Reino Unido, que ya ha vacunado con una dosis de Pfizer o AstraZeneca a 20 millones de personas, muestran que una sola dosis de estas dos fórmulas tiene una eficacia similar y que ambas protegen de la hospitalización en un 80% de los casos 14 días después del pinchazo y en personas hasta los 80 años.

En España, donde esta fórmula solo se aplica a menores de 55 años, las peticiones para que se amplíen los rangos de edad se suceden. El martes, el secretario de Salut Pública catalán, Josep Maria Argimon insistió al Ministerio de Sanidad que justifique por qué España aún no lo hace y que “comparta las evidencias, si las tiene, que justifiquen no vacunar a mayores de 55 años con la vacuna de AstraZeneca”. “Estamos hablando de evitar muertes y, por eso, no tiene sentido que limiten una vacuna que es altamente efectiva, precisamente en los tramos de edad que ingresan más”, dijo Argimon.