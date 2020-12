Postergan la sentencia porque un acusado está internado con coronavirus – Télam

A los acusados se los juzga por crmenes de lesa humanidad contra ms de 800 vctimas de delitos perpetrados en la ESMA

La audiencia del próximo lunes, donde estaba previsto escuchar la sentencia en la causa que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del juicio “ESMA IV”, fue suspendida ante la imposibilidad de que uno de los acusados pueda conectarse vía remota, ya que se encuentra internado con coronavirus en el Hospital Naval.

En un escrito firmado por el secretario de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 5, Juan Mejuto, se informa que el firmante se comunicó ayer con el “el Director del Hospital Naval, Hugo Crocci, para coordinar los aspectos técnicos que permitan la conexión del interno (el ex suboficial Carlos Néstor Carrillo) en la próxima audiencia”, prevista para el lunes próximo, informaron a Télam fuentes cercanas a la causa.

Según agrega Mejuto en el escrito, el director “expresó que no se puede otorgar autorización para efectuar las conexiones de rigor bajo ninguna de las modalidades ofrecidas, toda vez que el paciente está internado en el ala Covid, y rigen estrictos protocolos de aislamiento”.

“Una vez más tenemos que seguir esperando”, lamentó en diálogo con Télam Carlos Loza, sobreviviente de la Esma, y manifestó su deseo de que la postergación de la sentencia “no se extienda más allá del 29 de este mes”.

“Si consideramos los 14 días de aislamiento y que si bien Carrillo tiene Covid, según indicaron los propios médicos su evolución es favorable”, indicó.

La noticia de la postergación de la audiencia llega para Loza justo en el día en que se cumple un nuevo aniversario de su detención ilegal, ocurrida hace 44 años.

“Después de décadas de esperar juicio y sentencia justo hoy que es un día triste para mi y el grupo de compañeros que fuimos detenidos, se conoce esta nueva postergación”, dijo.

El 17 de noviembre pasado, otro de los acusados, Horacio Ferrari, alias “Pantera”, quedó fuera del juicio pese a que transitó todo el proceso.

Fue debido a que la Corte Suprema dio lugar a un planteo de su abogado defensor, Guillermo Fanego, quien recusó a dos de los tres integrantes del Tribunal Oral Federal número 5.

El juicio “ESMA IV” tramita ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº5 de la Capital Federal, con la intervención del fiscal Leonardo Filippini y ya ingresó en su instancia final cuando sus acusados -uno falleció y Ferrari será juzgado con la conformación de otro tribunal- comenzaron a ser convocados para formular sus palabras finales.

A los acusados se los juzga por crímenes de lesa humanidad contra más de 800 víctimas de delitos perpetrados en la Escuela de Mecánica de la Armada por integrantes del grupo de tareas 3.3.2 que actuaba en ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la época del terrorismo de Estado.

De esta forma, se espera el veredicto, a más de dos años del inicio del juicio que comenzó el 18 de agosto de 2018 y que sufrió demoras en su tramitación por la pandemia de Covid-19.

Los acusados son el contraalmirante retirado Horacio Luis Ferrari, el ex cabo Ramón Roque Zanabria, el ex suboficial Carlos Néstor Carrillo, el ex suboficial Jorge Luis Ocaranza, el ex cabo José Ángel Iturri, el oficial retirado Carlos Mario Castellví y el entonces conscripto Claudio Vallejos -todos ellos de la Armada-; el civil de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército, Miguel Conde; y el ex agente de Policía Federal Raúl Armando Cabral.