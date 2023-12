Precandidato presidencial republicano se bajó de la interna por la exclusión de Trump

El precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos Vivek Ramaswamy anunció que no competirá en la primaria de su partido en el estado de Colorado si la Justicia mantiene descalificado al expresidente Donald Trump de la contienda.

«Prometo que no me postularé para las primarias republicanas en Colorado hasta que el nombre de Trump vuelva a la boleta», publicó Ramaswamy, de 38 años, en la red social X.

Las declaraciones de Ramaswamy, un multimillonario apodado el «Trump millenial» por la coincidencia de sus perfiles empresariales y su escasa experiencia política, llegan un día después de que la Corte Suprema de Colorado descalificara a Trump para la elección primaria del Partido Republicano de 2024 en ese estado, debido a su presunta participación en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

I pledge to withdraw from the Colorado GOP primary ballot until Trump is also allowed to be on the ballot, and I demand that Ron DeSantis, Chris Christie, and Nikki Haley do the same immediately – or else they are tacitly endorsing this illegal maneuver which will have disastrous… pic.twitter.com/qbpNf9L3ln

