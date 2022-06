precisos pero no de largo alcance para no provocar a Putin

Misiles sí; avanzados, pero no de largo alcance. Es lo que Estados Unidos va a enviar finalmente a Ucrania para que el país haga frente a la invasión rusa. Veinticuatro horas después de decir que su Gobierno no enviaría a los ucranianos misiles de largo alcance capaces de llegar a territorio ruso, Joe Biden ha anunciado esta noche que mandará sistemas de misiles avanzados para lanzar ataques con mayor precisión.

Precisión en lugar de alcance. Inicialmente, el Gobierno de Zelenski había pedido misiles MLRS, con un alcance de unos 300 kilómetros. Eso había levantado suspicacias en Washington. Teóricamente los misiles iban a ser para desbloquear los puertos ucranianos y así evitar una crisis alimentaria mundial, pero, ¿y sí Ucrania acababa utilizándolos para atacar objetivos situados en suelo ruso?

Les proporcionaremos misiles más avanzados que les permitirán atacar con mayor precisión objetivos clave en el campo de batalla en Ucrania»

Ese escenario supondría una escalada en el conflicto. Por eso, Biden dijo que no, que no enviaría «sistemas de misiles que puedan llegar a Rusia». Y por eso el Pentágono ha buscado una alternativa. En lugar de los MLRS, la Casa Blanca enviará los HIMARS, cuyo alcance no supera los 80 kilómetros.

«Proporcionaremos a los ucranianos sistemas de misiles y municiones más avanzados que les permitirán atacar con mayor precisión objetivos clave en el campo de batalla en Ucrania«, ha escrito el presidente de los EE UU en una columna de opinión en The New York Times. Y esa es la clave: «objetivos en el campo de batalla en Ucrania» y no en suelo ruso.

«No estamos alentando a Ucrania y no le estamos dando a Ucrania los medios para atacar fuera de sus fronteras«, dice Biden en ese artículo. Después, un alto responsable de la Casa Blanca ha aclarado que se trata de los sistemas HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), que son múltiples lanzacohetes montados en vehículos blindados ligeros.

No estamos alentando a Ucrania y no le estamos dando a Ucrania los medios para atacar fuera de sus fronteras»

Los HIMARS usarán municiones guiadas de precisión con un alcance que no supera los 80 kilómetros. Desde Washington se ha explicado que los ucranianos podrán utilizar estos sistemas para repeler los avances rusos dentro territorio ucraniano, «pero no se utilizarán contra (el territorio de) Rusia».

Estos misiles de precisión forman parte de un nuevo paquete de ayuda norteamericana a la seguridad de Ucrania por valor de 700 millones de dólares. Según detalla The Guardian, el paquete incluirá también helicópteros, sistemas de armas antitanque Javelin, radares contra incendios, radares de vigilancia aérea, armas antiblindaje, vehículos tácticos, municiones y piezas de repuesto.

El acuerdo anunciado por Biden en su artículo en el NYT es el undécimo paquete de ayuda aprobado hasta ahora, y será el primero que aproveche los 40.000 millones de dólares de ayuda económica y de seguridad aprobados recientemente por el Congreso estadounidense.

Misiles precisos pero de alcance medio

Los HIMARS son una versión modernizada del sistema M142 HIMAS, montado en un sistema sobre ruedas y más liviano que la versión sobre orugas del M270 MLRS desarrollado en los años 70. Según fuentes oficiales estadounidenses, montan una batería precargada de seis misiles guiados de 227 mm (los M270 tienen dos).

Un sistema HIMARS. WIKIPEDIA/Spc. Russell J. Good

Ágil y liviano, un HIMARS puede ser gestionado por un pequeño grupo de personas. Sin ayuda de otros vehículos, pueden cambiar una carga de misiles disparada y montar otra en cuestión de minutos. Los misiles guiados por GPS que dispara tienen un alcance que casi duplica el de los obuses M777, que fueron entregados a Ucrania recientemente.

Los ucranianos han dado garantías de que no usarán estos sistemas contra territorio ruso»

El sistema dispara cohetes de medio alcance, que es lo propuesto desde Washington, pero también podría lanzar misiles de mayor alcance, hasta 300 kilómetros. Sería si el Pentágono facilitara a Ucrania misiles tácticos ATACMS para usar en los HIMARS. Con éstos Zelenski podría llegar a atacar ciudades y bases en suelo ruso.

Esa opción es la que descarta EE UU. Las fuentes oficiales de la Casa Blanca insisten en que los «ucranianos han dado garantías de que no usarán estos sistemas contra territorio ruso».

Los 80 kilómetros de alcance libran al HIMARS de la artillería enemiga, mientras que ponen a las baterías rusas en riesgo y también a los sistemas de suministros rusos. Por eso, algunos analistas señalan que su entrada en el campo de batalla podría cambiar la dinámica de la guerra.