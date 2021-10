Preocupación por el posible despido de 1200 trabajadores de Sancor

Nuevamente Sancor en el epicentro del conflicto, una película que ya ha tenido varios capítulos; y uno este año cuando allá por mayo hubo denuncias de despidos encubiertos. Ahora la maniobra, aunque no concretada, habla de que estaría en carpeta el despido de 1.200 trabajadores a los que se les entregaría una suerte de IFE en carácter de subsidio. Esta sería la negociación que está llevando adelante representantes de un fideicomiso, que estaría compuesto por el grupo inversor incluiría a la dupla Vila – Manzano, con autoridades nacionales, provinciales y de la Cooperativa.

«Las negociaciones están muy avanzadas», confirman fuentes vinculadas al sector. En los pliegues del conflicto, la política. Sería conveniente encontrar una solución porque al peronismo en Santa Fe no le fue muy bien. ¿Conviene esperar a que pasen las elecciones o cerrar el tema ya a un mes de las Generales? También explican las mismas fuentes que «existe miedo en los integrantes del Consejo de Administración y de la Gerencia General de tener problemas penales debido a las deudas incumplidas; incluso con la AFIP hay saldo negativo por un monto que oscila los 7 ceros en U$S, entre retenciones, aportes e impuestos impagos».

Atilra (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina), el sindicato que nuclea a los trabajadores del sector y lanzó el paro, está en un momento clave: están en pleno proceso electoral. Es cierto que a nivel nacional, Héctor Ponce, su secretario general, no tiene lista opositora (sí la tiene en la segunda cuenca rica que es Capital Federal con Cristian Oliva como protagonista); pero un malestar de esta envergadura generará un fenomenal ruido internamente porque todo el conflicto con Sancor ocurre en Sunchales, la cuna de Atilra y de Ponce.

En el sitio web del sindicato se publica, sin precisar la fecha pero es previa a las PASO, una carta enviada a Alberto Fernández y a Cristina Fernández; como así también a los ministros Matías Kulfas (Producción), Martín Guzmán (Economía) y a Eugenio Basterra, ex ministro de Agricultura caído en desgracia luego de las Primarias. Se destacan los siguientes párrafos:

«Como es de conocimiento de las autoridades nacionales y de la opinión pública en general, la empresa SANCOR C.U.L. atraviesa una larga y profunda crisis que pone en riesgo su misma subsistencia como fuente de producción y trabajo (…) Al respecto y por ello mismo, es importante mencionar también la existencia de inversores interesados que mantienen reuniones con las autoridades de la Cooperativa, a fin de arribar a un posible acuerdo que hasta ahora no han logrado (…) ante la ausencia y silencio de las autoridades de la empresa frente a sus dependientes a quienes no les dan ningún tipo de explicación, hemos brindado orientación, apoyo y contención permanente a nuestras/os afiliadas/os, paliando y acompañando las situaciones de angustia y depresión que viven, evitando y sofocando conatos de agresión y violencia social; y brindado también cobertura asistencial de salud a sus familias, pese a que la empresa no deposita a favor de la obra social los montos correspondientes a aportes y contribuciones para tal fin».