Preocupada por los peligros que implica la vacuna, la oposición disparó contra el Gobierno y piden juicio político a Ginés – NCN

El manejo comunicacional y las certezas que ha demostrado tener el Gobierno de la nación respecto a las dosis de vacunas rusas Sputnik V y que ya compró para vacunar a los argentinos es bochornoso, y en las últimas horas el ministerio de Salud de la nación quedó en el ojo del huracán luego de que el propio presidente ruso, Vladimir Putin, pusiera en duda la eficacia de su vacuna en adultos mayores, específicamente en los mayores de 60 años. Ante esta noticia que sorprendió a todos -incluso al propio Gobierno-, fue la dirigencia opositora la que no escatimó en críticas y algunos representantes del Congreso de la nación hasta pidieron la interpelación y el juicio político a Ginés González García.

La vacuna rusa llegará a la Argentina antes de fin de año a través de un vuelo de Aerolíneas Argentina, y en ese orden, el Gobierno nacional tiene un plan de vacunar principalmente al personal sanitario y a los adultos mayores. El tema es que con los dichos de Vladimir Putin todo se derrumbó, y muchos temen con que las dosis traigan contraindicaciones para los abuelos del país.

En ese sentido, la dirigencia opositora en el Congreso nacional expresó su molestia respecto a la «improvisación» del Gobierno de Alberto Fernández respecto al tema de las vacunas contra el coronavirus.

Ya lo había advertido el diputado nacional de la UCR Alfredo Cornejo, quien pidió informes al ministerio sobre las vacunas porque él consideraba que estaban «jugando con la salud de la gente». También habían expuesto su reclamo otros legisladores nacionales como Graciela Ocaña, o el diputado nacional y vicepresidente del PRO, Federico Angelini, quienes dudaron y hasta denunciaron -cada uno por separado- que el Gobierno tenía «negocios» con el tema de las vacunas para favorecer «a sus amigos».

No obstante, que el propio Vladimir Putin haya dicho que la vacuna en mayores de 60 años todavía no está aprobada, encendió las alarmas en los legisladores de oposición, quienes entre otras cosas, han pedido el juicio político contra Ginés González García.

Por ejemplo, quienes se expresaron primero fue un grupo de diputados y dirigentes de Juntos por el Cambio, en cierta parte los más combativos mediáticamente hablando.

En una conferencia de prensa virtual, los presidentes de la UCR, Alfredo Cornejo; de Pro, Patricia Bullrich; y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, reclamaron que el ministro de Salud, Ginés González García, dé explicaciones en el Congreso sobre la campaña de vacunación que prepara el Gobierno y, sobre todo, por qué privilegió las tratativas con el gobierno de Moscú en detrimento de la vacuna de Pfizer.

«Hay olores extraños respecto de la vacuna de Pfizer que no llegó a la Argentina. Algo pasó en la contratación. Queremos saber qué pasó y que el ministro González García dé las explicaciones correspondientes. Que no vaya a ser que no tengamos esa vacuna porque alguien metió la mano», advirtió Bullrich.

Por su parte, Alfredo Cornejo sostuvo que Putin, con sus declaraciones, «dejó en ridículo» al presidente Fernández y al ministro González García. «Si el Gobierno no sabía que la vacuna no era apta para los mayores de 60 años, ¿por qué dijo que la aplicaría en nuestro país? Y si no sabía, ¿por qué engañó a la gente?», indicó.

«La ley que aprobó el Congreso que otorga inmunidad a los laboratorios fue presentada por el Poder Ejecutivo. Ginés González García se enoja ahora con Pfizer y dice que la norma fue a pedido de los laboratorios. Todo esto muy poco serio y de una improvisación total», añadió el diputado nacional.

Por su parte, el diputado nacional Mario Negri también opinó sobre el bochorno de la vacuna rusa, y en ese sentido, disparó:

«Estamos sorprendidos porque Vladimir Putin dijo que la vacuna rusa no se aplicará a mayores de 60 años. La viceministra ha viajado a Rusia y jamás comunicó esto. Es una vergüenza que no se le explique al Parlamento cuál es el estado de situación y mantengan todo con secretismos. Exigimos que las máximas autoridades de Salud asistan antes de fin de año a la Cámara de Diputados».

La diputada Graciela Ocaña fue una de las tantas que también emitió su opinión al respecto y dijo: «Todo esto demuestra la inoperancia del Gobierno nacional en el manejo de la pandemia y la adquisición de vacunas», criticó.

Y añadió: «no se han comprado las vacunas que se aplican a los adultos mayores como la de Pfizer como si han hecho países como Chile, México, Estados Unidos, Canadá o Gran Bretaña que comenzarán la aplicación de esta dosis ya aprobada por distintos organismos mundiales».

También hizo lo suyo la diputada nacional Dolores Martínez, que advirtió sobre el tema: «Hace meses insistimos en la importancia de una información pública transparente, certera y oportuna. No sólo como garantía de rendición de cuentas del Estado a la ciudadanía sino también, y principalmente, para generar confianza en la ciudadanía», y siguió: «En el mundo de la sociedad de la información y las fakes news, transparentar y comunicar de forma eficiente es clave».

JUICIO POLÍTICO:

Sin embargo, hay diputados que fueron más allá, y furiosos contra el Gobierno pidieron el juicio político y la interpelación del ministro Ginés González García.

Por ejemplo, el diputado radical José Cano presentó un pedido de juicio político al ministro González García, y alegó que ese pedido es producto «de la ineficiencia por parte del máximo responsable de la cartera sanitaria del país, los infectados por Covid-19 alcanzaron al día de la fecha la cifra de 1.517.046 contagiados resultando 41.365 muertes, ubicándonos entre los peores países del mundo y de la región en el manejo sanitario de la pandemia».

Lo mismo hizo el legislador Waldo Wolff, que en sobre el tema comunicó: «Hemos pedido la interpelación de Gines González García ya hace meses. Además el jefe de gabinete no viene al congreso tal lo establecido Art.101 CN. Desprecian el sistema republicano y dar explicaciones».

Pero el más duro de los legisladores fue el diputado radical Luis Petri, que además de pedir el juicio político trató al Gobierno de «ineptos».

«¿Somos conscientes que si Putin no hablaba esta mañana, acá el Gobierno empezaban a vacunar a mansalva a nuestro abuelos a partir del 23 de diciembre como si nada? Imperdonables«, disparó en un primer tuit.

Además, el mendocino reclamó : «juicio político e interpelación es lo que nos corresponde hacer desde la oposición aunque no contamos con los votos para avanzar. Eso sí, si hay dignidad, debería renunciar el Ministro», alegó.

«Improvisados, irresponsables, ineptos, incapaces, imberbes, hacen livianas declaraciones y se olvidan que está en juego la salud de 44 millones de personas y que ya han muerto más de 40 mil argentinos» sentenció el legislador radical.