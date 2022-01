Presentan proyecto para que legisladores positivos de Covid puedan participar en las sesiones de forma virtual – NCN

Con la llegada de la variante Ómicron de coronavirus y una nueva remontada en los casos de covid-19 en el país, en el Congreso de la Nación presentaron un proyecto para que legisladores positivos de Covid puedan participar de forma virtual. Lo presentó la diputada nacional del PRO, Laura Rodríguez Machado, que pidió modificar el artículo 15 del reglamento para “asegurar la debida participación democrática”.

En concreto, fue la diputada nacional Laura Rodríguez Machado (Pro – Córdoba) quien presentó un proyecto de resolución para que sean considerados presentes, para formar quórum, los legisladores que sean Covid-19 positivo y que la presidencia de la Cámara los autorice a participar de la sesión en forma remota o virtual desde sus respectivos despachos legislativos.

En los fundamentos del proyecto, Rodríguez Machado explica que “en estos tiempos en que mayoría y minoría tienen números muy ajustados entre sí, puede ocurrir que el resultado de las votaciones no dependa de la voluntad del voto de cada uno, sino del hecho aleatorio de quienes en determinadas sesiones estén o no contagiados y no puedan asistir de modo presencial. En tal caso y a fin de asegurar la debida participación democrática y el resultado de la conformación de las mayorías y minorías sin depender del hecho aleatorio de los contagios, es que debe avanzarse en esta propuesta de resolución”.

Y agregó: “Durante la cuarentena obligatoria la Cámara baja arbitró la manera por la cual se pudo participar y llevar a cabo sesiones con todos sus efectos legales, integrando a los legisladores a través de un sistema remoto o virtual. Habiéndose retomado las sesiones presenciales, no obstante, la persistencia del virus, resta definir la participación de aquellos legisladores que en el futuro no puedan asistir de forma presencial por encontrarse transitando dicha enfermedad”.

La iniciativa, que pide la modificación del artículo 15 del Reglamento de la Cámara de Diputados, es acompañado por los diputados del Pro Sabrina Ajmechet, Alberto Assef, Virginia Cornejo, Gabriel Chumpitaz, Fernando Iglesias, Ingrid Jetter, Adriana Ruarte, Héctor Stefani, Pablo Torello, Aníbal Tortoriello y Waldo Wolff.

“La continuidad de la tarea de legislar del Congreso de la Nación resulta absolutamente esencial para el normal desarrollo de la vida constitucional de la Argentina y debe darse la posibilidad de ejercer el mandato popular que las urnas les confirió a los diputados sin depender del resultado del test Covid”, sentenció la diputada nacional.