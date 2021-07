Presentan un Proyecto para relanzar el «Plan Qunita» – NCN

El senador nacional Martín Doñate (Frente de Todos-Río Negro) presentó hoy un proyecto para reconstituir por ley el Plan Qunita y retomar el programa nacional para la reducción de la mortalidad infantil, garantizando el acceso equitativo a los insumos y recursos necesarios para una adecuada atención del recién nacido y su crianza.

Cuando era diputado nacional, en 2016, Doñate se presentó en la justicia y frenó, por medio de una cautelar, la destrucción y quema de las cunitas que había determinado el juez Claudio Bonadío por la denuncia de la diputada Graciela Ocaña y el Gobierno de Mauricio Macri.

La propuesta actual del senador rionegrino se produce después de que la justicia sobreseyera a todos los imputados a raíz de esa denuncia.

Según la propuesta del legislador, el programa se denominará ‘Qunita-Ares», en homenaje al fallecido joven diseñador Santiago Ares, quien inspiró la idea de la instrumentación de un kit «para bajar los índices de mortalidad infantil en zonas marginales del país, en tanto el registro más alto de muerte temprana se debe a lo que se denomina colecho», según datos que surgían antes de la aplicación del programa en 2015.

Según Doñate, la pretensión de la ley «es transformar el programa con carácter de política de Estado, un programa que fue frenado y judicializado por parte del Gobierno de Mauricio Macri y cuyas consecuencias no sólo fueron la vida y la salud de los bebés y sus madres» y apunta a «recuperar la política que se había instrumentado en el Gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2015».

Para ello «se establece la manda legal de entrega de un kit con insumos y recursos necesarios e indispensables para el cuidado del o la recién nacido/a, el cual incluirá en todos los casos una cuna desarmable, con sistema de encastre y bolsillos de tela; de fácil armado sin la necesidad de ninguna herramienta, un colchón y ropa de cama», se explicó en un comunicado.

Además, «otros insumos que el Ministerio de Salud de la Nación determine como indispensables en el cuidado de la salud del o la recién nacido/a certificados por los estándares de calidad de organismos públicos».

Según el proyecto, deberá incluir también «indumentaria para el/la recién nacido/a, porta bebé, bolso materno, neceser y bolso cambiador con artículos de higiene para la mujer y persona gestante y el/la recién nacido/a, termómetro digital, algodón, crema de caléndula, crema hidratante, protectores mamarios y preservativos, bata, camisón y pantuflas, chupete, babero, mordillo, sonajero, libro de cuentos infantiles y guía de cuidados».

También se establecen pautas sobre quienes podrán tener acceso al kit, los alcances, las jurisdicciones y los ámbitos y sistemas de salud a abarcar.

La Causa, las mentiras de Ocaña y el sobreseimiento de los acusados

Tras varios años de investigar una Causa sin sustento, armada en los medios y ejectuada maliciosamente por la Justicia, El Tribunal Oral Federal 1 sobreseyó por inexistencia de delito a todos los procesados en la causa por el «Plan Qunita» que investigó supuestas irregularidades en la provisión de kits para recién nacidos.

Según la fiscal Gabriela Baigún, quien había pedido el sobreseimiento de los imputados, no se logró constatar que los acusados hayan incurrido en los delitos de fraude a la administración pública ni el de abuso de autoridad (en el caso de los exfuncionarios investigados).

La lista de los sobreseídos está integrada por Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete; Juan Manzur y Daniel Gollán, ex ministros de Salud de la Nación; Nicolás Kreplak, ex viceministro; Juan Carlos Piccolini, ex director general de Recursos Humanos; Ana Paula Herrera Viana, ex coordinadora de Contrataciones; Fanny Herrera Clemente Lamas, ex directora de Compras; y Elisa Marta Gulberti, ex directora de Asuntos Legales.

También les cupo el sobreseimiento a Alicia Raquel Escobar Atensio y Claudia Ángela Esteban, de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación; Carlos Tejada, ex jefe de la Análisis Legal; y los ex funcionarios Carlos Alejandro Liz, Viviana María Cristina Bonpland, y Alelí Claudia Pilar García.

Finalmente, también fueron sobreseídos los empresarios María Victoria Flores, Diego Luis Romero, Martín Miranda, Leandro Nicolás Flores, Sergio Alejandro Lupi, Jorge Omar Artazcos, Gustavo Oscar Cilia, Oscar Alejandro Micheli y Dora María Ruocco.

El expediente de la causa fue instruido por el fallecido juez federal Claudio Bonadio, quien en su momento procesó al exjefe de Gabinete Aníbal Fernández y al exministro de Salud de la Nación y actual titular de esa cartera en la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, y su actual viceministro, Nicolás Kreplak, entre otros.

El hecho tuvo inicio durante la instrucción suplementaria del caso Qunita, en el que se denunció la existencia de supuestas irregularidades en la licitación para la entrega de kits de cunas, chupetes, moisés, entre otros objetos. El entonces plan lanzado en la previa de la campaña presidencial de 2015 de Cristina Kirchner, fue derogado en 2016 por el gobierno de Cambiemos, tras advertir “la peligrosidad de algunos de sus elementos”.

Por último, los jueces de Cámara José Antonio Michilini, Adrián Federico Grünberg y Ricardo Ángel Basilico resolvieron dejar sentado que el proceso «no afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado las personas mencionadas». También levantaron las medidas cautelares decretadas sobre el patrimonio de todos los sobreseídos.