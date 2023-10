Presentaron el documental sobre José Ignacio López

El periodista y académico José Ignacio López presentó su documental «Memoria para construir«, una serie de cuatro capítulos de una memoria sobre el periodismo y la política argentina en el marco de los 40 años de democracia.

Su estreno será el próximo sábado 7/10 por el canal Somos (Flow). En el marco de los 40 años de la recuperación de la democracia, la presentación del adelanto fue este jueves en la Biblioteca Nacional, en el auditorio Jorge Luis Borges.

El periodista de 86 años habla con figuras de diferentes ámbitos a lo largo de la serie, donde se apunta a la memoria de la historia reciente en conversaciones que él lleva adelante con distintos interlocutores. Se apunta a su rol en los hechos destacados como la dictadura, los desafíos en la recuperación de la democracia, la crisis de 2001, entre otros.

El periodista y ‘vocero de la democracia’ José Ignacio López fue distinguido en el Congreso

Quién es José Ignacio López

Uno de sus momentos más recordados fue el de aquel 13 de diciembre de 1979, cuando en plena dictadura militar, el periodista, en una conferencia de prensa en el Salón Dorado de la Casa Rosada, se animó a preguntarle por los desaparecidos a Jorge Rafael Videla, en un contexto donde la palabra «desaparecidos» estaba prácticamente prohibida.

En una entrevista que dio a Clarín, López reveló que «cuando se terminó la conferencia de prensa, que se transmitió por Canal 7, esa parte se editó y también sacaron la respuesta de Videla. El material se fue recuperando a partir de publicaciones de agencias internacionales. Felipe Pigna también hizo un trabajo de recuperación del material para su programa de televisión. La respuesta de Videla fue ésa de que los desparecidos no son, no están, no tienen entidad…».

«Le diré que frente al desaparecido en tanto éste como tal es una incógnita, mientras sea desaparecido no puede tener tratamiento especial, porque no tiene entidad. No está muerto ni vivo…está desaparecido«, respondió el represor en una de las frases más recordadas de la época más sangrienta de la Argentina.

Luego, fue el vocero del expresidente Raúl Alfonsín. López, asimismo, escribió la biografía de Héctor Magnetto, directivo de Clarín.

