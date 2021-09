Presentaron el libro póstumo de Don Emilio Godoy en la Facultad de Humanidades

En un emotivo acto desarrollado en los jardines de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Unse, se realizó la presentación del libro “Historia del Colegio Santo Tomas de Aquino y la Parroquia San José.

La ceremonia estuvo encabezada por la intendenta de la ciudad, Norma Fuentes; el rector de la Unse, Héctor Paz; el decano de Humanidades, Marcelino Ledesma: el vicedecano, Miguel Curioni; Carlos Godoy, hijo de don Emilio; y la coordinadora de la carrera de Licenciatura Historia, Adriana Medina; así como también autoridades de diversas unidades académicas.

La apertura estuvo a cargo de Carlos Godoy, quien realizó un repaso sobre la vida de su padre en las diferentes etapas de su vida y el camino que recorrió en los pasillos de su querida universidad; mientras que Adriana Godoy destacó el valioso aporte del libro.

Por su parte, Marcelino Ledesma recordó la figura de legendario empleado de la universidad “como una persona con mucho amor, con mucha ternura, solidaridad, entrega, dedicación, memoria, rectitud, respeto; una trayectoria que nos atravesó a todos los que estamos en la Unse y que nos permitió ser parte de esa vida llena de luz”.

El decano afirmó que “la experiencia de haber tenido cerca a Don Emilio nos consuela en términos de satisfacción, evocando sus alegrías y con el orgullo de haber sido parte de su vida; agradecido de que su vida quede traducida en su obra, sus palabras, su memoria y sus historias”.

A su turno, la intendenta felicitó a las autoridades de la universidad por el homenaje en vida realizado a Don Emilio, cuando se nominó el hall de ingreso de la Facultad de Humanidades con su nombre; así como también este tributo póstumo. “Mientras recordemos siempre a nuestros seres queridos, siempre van a estar presentes, nunca se van a ir y hoy seguramente don Emilio está aquí, disfrutando con nosotros”, expresó.

Por su parte, Héctor Paz sostuvo que “en la universidad tenemos la responsabilidad de poder poner como ejemplo a personas que con su vocación de servicio nos enseñan a vivir, porque vivir es servir, el que no vive para servir, no sirve para vivir; por eso el servicio es principal. No estamos en los cargos para ordenar, sino para servir, eso nos enseñó don Emilio”.

Asimismo, añadió que “Don Emilio ha dado testimonio de las muchas horas que le ha dedicado a los demás y me imagino las muchas veces que dejó de lado su familia para dar lugar al servicio a los demás, por esa vocación innata que ha dado lugar a que miles de personas hoy reconozcamos toda su trayectoria”.

El acto cerró con palabras de amigos con los que don Emilio practicaba ciclismo, una de sus pasiones; así como también testimonios de compañeros no docentes con los que compartía sus jornadas de trabajo.