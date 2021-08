Presentaron el primer relevamiento de géneros en el ámbito portuario – Télam

La iniciativa se enmarca dentro del programa “Puertos en Clave de Gneros”.

La provincia de Buenos Aires present este lunes el primer relevamiento de gneros en el mbito portuario, en una poltica indita para el pas y de vanguardia en el mundo, que se enmarca en una serie de acciones dentro del programa “Puertos en Clave de Gneros“, llevado adelante por la Subsecretara de Asuntos Portuarios.

Durante la presentacin, el ministro de Produccin, Ciencia e Innovacin Tecnolgica bonaerense, Augusto Costa, dijo que la iniciativa contribuir “a romper con cuestiones muy arraigadas”.

“Lo que no nos gusta no son los nmeros sino la realidad, y qu mejor para cambiar la realidad que hacerlo con informacin y herramientas que permitan determinar por dnde pasan los principales desafos y problemas que enfrentamos”, agreg el ministro.

En ese marco, la directora provincial de Planificacin e Infraestructura Portuaria, Jesica Aspis, dijo que el relevamiento persigue el objetivo de “contar con datos cuantificables que permitan dimensionar efectivamente la desigualdad existente en el sector portuario y contar con un diagnstico inicial para posteriormente contrastar los resultados de las polticas activas que llevamos adelante en pos de la equidad”.

Hoy en el @PuertoLaPlata presentamos el primer Relevamiento de Gneros del mbito portuario, una herramienta que permite visibilizar desigualdades y avanzar hacia la equidad de gneros en todos los puertos bonaerenses. pic.twitter.com/49BxlMXYmO Juan Cruz Lucero (@JuanxLuceroOk) August 9, 2021

En diciembre de 2020 se lanz la primera parte de este trabajo orientado exclusivamente al estado de situacin de la distribucin de gneros en los consorcios de gestin portuaria de los puertos pblicos, diagnstico que en esta segunda etapa busc extender ese anlisis a las empresas privadas, y en particular a aquellas directamente vinculadas a la movilizacin de cargas o buques.

Aspis precis que sobre un total de 2.980 trabajadoras y trabajadores existentes en puertos bonaerenses, el 87 % son hombres mientras que las mujeres apenas explican el 13 %.

A su turno, la directora provincial de vinculacin institucional, Roco Miranda, seal en esta materia: “ni siquiera la Organizacin Martima Internacional (OMI) cuenta con suficientes datos certeros respecto de cules son las proporciones de participacin de las mujeres y otros gneros en el mbito portuario”.

“Se estima que la cifra se encuentra entre el 8 % y 12 % de acuerdo a la OMI, que recin en marzo de este ao lanz una encuesta para empezar a relevar esta temtica”, acot Miranda.

Hoy en el Puerto de #LaPlata presentamos el primer Relevamiento de Gneros del mbito portuario, una herramienta que permite visibilizar desigualdades y avanzar hacia la equidad de gneros en todos los puertos bonaerenses. pic.twitter.com/Vs9kAhwvlj Augusto Costa (@CostaAugusto9) August 9, 2021

“Con mucho orgullo podemos decir que desde la Provincia de Buenos Aires tenemos y vamos a presentar este lunes el primer relevamiento de gneros de nuestra provincia, pero que es adems de vanguardia en el mundo”, destac Miranda, y resalt que “el marco de este proyecto es la Ley de proteccin integral de las mujeres y por supuesto la decisin del gobierno provincial y nacional de llevar adelante una efectiva transversalizacin de las polticas de gnero”.

La funcionaria resalt el histrico hecho de que por primera vez existan mujeres designadas en la conduccin de consorcios de gestin pblica de puertos: Cecilia Comerio, en el Consorcio de Gestin del Puerto de San Nicols; Carla Monrabal, al frente del de Dock Sud; y Carolina Barone, presidenta del Puerto de Olivos.

Por su parte, la ministra de las Mujeres, Polticas de Gnero y Diversidad Sexual, Estela Diaz, expres que “las mujeres nos encontramos con el mito de las recin llegadas, siempre estamos como recin llegando a la poltica y a los trabajos, y nos mandan a estudiar”, y justific: “lo venimos haciendo hace dcadas, tenemos muchsima ms capacitacin y an as las brechas persisten”.

Frente a esto, sostuvo que no alcanza con la formacin “si esto no se acompaa con una decisin poltica de corregir esa desigualdad“, y sentenci: “pensando en la recuperacin econmica, cuando discutimos el trabajo y la produccin, hoy ineludiblemente ese trabajo debe ser pensado con igualdad de gnero y con reduccin de esta brecha, porque as entendemos a la justicia social”.

En base a los resultados del relevamiento, en el mbito portuario bonaerense “el 44 % de las mujeres trabajadoras cuentan con estudios universitarios y de posgrado completos, mientras que en los hombres ese porcentaje solo alcanza el 18%”.

Pese al mayor nivel de capacitacin, verificaron “un mayor acceso de hombres a cargos jerrquicos, con una representacin en el universo total del 82% de los mismos frente al 18% de mujeres, e incluso cuando las mujeres alcanzan estos roles, en general su participacin se concentra en tareas de menores niveles de responsabilidad”.

Respecto la ocupacin de cargos jerrquicos, en el caso de las mujeres “el 23% accedieron a gerencias, el 19% a coordinaciones y el 58% restante a jefaturas, mientras que en el caso de los hombres, el 34% accedieron a gerencias, el 19% a coordinaciones, y el 47% a jefaturas”.

En tanto, la directora de Estudios de Monitoreo de la Subsecretara, Mariana Iiguez, acot en declaraciones a Tlam, que por ese motivo, es que en el estudio se jerarquiz la necesidad de relevar la distribucin dada por gneros de acuerdo al tipo de tarea al que se logra acceder, de lo que surge “un fuerte predominio del gnero masculino en sectores operativos y en el trabajo en muelle, brecha que disminuye nicamente en tareas feminizadas, como ser el caso de trabajos administrativos, de contabilidad, y administracin”.

Del universo relevado, “el 100% de los trabajos llevados a cabo en muelle son realizados actualmente por hombres, no existiendo trabajadoras mujeres ni trabajadores de otros gneros, y en el caso de los operadores de equipo, el 98% son hombres y solo el 2% mujeres”, dijo Iiguez.