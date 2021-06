Presentaron un estudio crítico del “Libro Azul” de Braden contra Perón – Télam

Legisladores, dirigentes polticos e historiadores presentaron este mircoles el libro “Braden o Pern”, una obra que reproduce y analiza de modo crtico el “Libro Azul”, texto difundido en 1946 por el gobierno de Estados Unidos de la poca y cuyo principal promotor fue el entonces secretario adjunto del Departamento de Estado y ex embajador en la Argentina Spruille Braden.

Entre los expositores, que participaron por videoconferencia, estuvieron la diputada nacional Cristina lvarez Rodrguez (Frente de Todos-Buenos Aires) y vicepresidenta del PJ, el historiador israel -autor de varios libros sobre peronismo- Ranaan Rein, el docente universitario Alejandro Cattaruzza y la dirigente justicialista de CABA Kelly Olmos.

Invitada por @kellyolmos particip de la presentacin del libro Braden o Pern junto a grandes compaeras/os. Contar, por primera vez, con las traduccin del libro Azul y es un aporte central a la memoria y la historia de nuestro pas. pic.twitter.com/dCuKL0wmhL Cristina Alvarez Rodrguez (@CrisAlvarezRod) June 9, 2021

El libro “Braden o Pern”, publicado recientemente por la editorial IFAP, reproduce el famoso “Blue Book on Argentina” (conocido en el pas como “Libro Azul”), que la Casa Blanca impuls en 1946 a travs de la agencia de noticias United Press, con la intencin de boicotear la candidatura de Juan Domingo Pern a la presidencia.

El objetivo no result como estaba previsto, porque Pern aprovech las acusaciones de aquel documento -que en la Argentina public el diario La Prensa- para responder con un texto propio, al que titul “Libro Azul y Blanco”, otro best seller de la poca, pero adems organiz su campaa electoral en torno a la consigna “Braden o Pern”, y finalmente gan las elecciones contra la Unin Democrtica el 24 de febrero de aquel ao.

El libro que se present este mircoles, en coincidencia con un nuevo aniversario de los fusilamientos de civiles y militares dispuestos por la Revolucin Libertadora el 9 de junio de 1956, incluye la reproduccin completa del “Libro Azul” como tambin el contenido del “Libro Azul y Blanco”, ms otros documentos de 1946 y un estudio complementario.

“Peridicamente se vuelve a debatir sobre aquel prejuicio que intent instalar Braden (sobre presunta complicidad con el nazismo, aunque esta imputacin estaba dirigida al gobierno depuesto de Ramn Castillo), pero que al final fue funcional al propio Pern, porque la consigna ‘Braden o Pern’ hizo que el pueblo se encolumnara masivamente detrs de l, aparte de la tarea que ya haba hecho como secretario de Trabajo y Previsin en el gobierno de (Pedro) Ramrez y de (Edelmiro) Farrell”, arranc Olmos, del PJ porteo.

En la misma lnea, Rein, docente de la Universidad de Tel Aviv y autor de ttulos como “Los muchachos peronistas judos” o “Los muchachos peronistas rabes”, cit en el prlogo de “Braden o Pern” un fragmento de las memorias del diplomtico ingls David Kelly, quien se haba desempeado como embajador de Gran Bretaa en la Argentina en aquel agitado 1946.

En los prrafos citados por Rein, el embajador Kelly planteaba que si bien la mayor ventaja de Pern fue “su propia popularidad entre las masas, tambin obtuvo una inmensa ventaja al poder pegar en las paredes carteles con el lema ‘Pern contra Braden’, apelando as a la arraigada desconfianza de los argentinos hacia los norteamericanos”.

“Se benefici sobre todo -evalu el diplomtico ingls al referirse a Pern en sus memorias, tituladas “The Ruling Few or The Human Background to Diplomacy”- del hecho de que el Sr. Braden mantuvo desde Washington su dramtica intervencin mediante continuos pronunciamientos y discursos”.

En el cierre de la charla, la legisladora lvarez Rodrguez, sobrina nieta de Evita, plante que la revisin crtica del pasado permite “aprender de lo que nos pas”, tras lo cual seal que “para los peronistas, el aprendizaje, como siempre, es en clave de esperanza”.