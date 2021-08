Presión internacional para forzar a EE UU a retrasar su salida de Afganistán y seguir con las evacuación internacional

El primer ministro británico, Boris Johnson, pidió este lunes por teléfono al presidente de EE UU, Joe Biden, que mantenga sus tropas más allá del 31 de agosto para facilitar la evacuación de afganos del país tras la toma talibán. Este martes, Johnson volverá a pedírselo en la reunión por videoconferencia del G7 para tratar la emergencia de Afganistán, en la que Johnson buscará respaldo del resto de líderes internacionales.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Departamento de Defensa estadounidense, actualmente hay desplegados 5.800 soldados de EE UU en el aeropuerto de Kabul para garantizar la seguridad.

Estados Unidos ha anunciado que tomarán la decisión este martes sobre la fecha límite de la evacuación y la salida de las tropas Afganistán, prevista para el 31 de agosto, después de que los talibán hayan advertido de que habrá “consecuencias” si los países extranjeros no completan la retirada del país para esa fecha.

Se espera también que Francia y Alemania soliciten a EE UU ampliar esa fecha, pues no creen que les dé tiempo a terminar la evacuación de sus soldados y colaboradores afganos.

Cumbre de urgencia del G7

Desde la Casa Blanca y el Pentágono se afanaron en reforzar el mensaje de que se está haciendo todo lo posible para cumplir con esa fecha. “En los días que quedan, creemos que tenemos los medios para sacar a los estadounidenses que quieran abandonar Kabul”, subrayó el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, en rueda de prensa.

Pero no es descartable 100% que EE UU no prorrogue su estancia en tierras afganas. Sullivan no descartó que Biden pueda prorrogar para más allá del 31 de agosto la evacuación y la retirada de las tropas, y se limitó a indicar que Washington mantiene contactos “directos” y diarios con los talibanes, que se oponen a la ampliación de ese plazo.

En la cumbre del G7, además de los mandatarios de Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Japón, Canadá, la Unión Europea (UE) y el Reino Unido, estarán como invitados el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el de la ONU, António Guterres.

Rutas legales y seguras para el reasentamiento

En el encuentro se “coordinará la respuesta a la crisis inmediata” que se vive en Kabul, donde Estados Unidos y los países de la OTAN tratan de evacuar a su personal sobre el terreno y a los empleados afganos que han colaborado con ellos en los últimos años, detalló el Ejecutivo británico.

El primer ministro británico subrayará la necesidad de crear rutas “legales y seguras” para reasentar a afganos que huyan del país, así como “desarrollar un plan claro para tratar con el nuevo régimen afgano de una manera unificad y concertada”.

Entre el domingo y el lunes, más 16.000 personas fueron evacuadas de la capital afgana en los aviones militares de la coalición internacional, y ascienden ya a 37.000 las que EE UU ha sacado de suelo afgano desde el 14 de agosto.