Presión para que Caputo vaya al Congreso, rol de Francos y reclamo de opositores

El debate por el Presupuesto 2025 se extenderá con intensidad en las próximas semanas. Este miércoles se reunirán en Casa Rosada el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el diputado José Luis Espert y el senador Ezequiel Atauche para delinear la estrategia legislativa. El objetivo es que la Cámara alta pueda seguir de cerca los acuerdos que se logren en Diputados y llegar a la primera semana de noviembre “con un proyecto cerrado”, según fuentes libertarias.

Milei durante la presentación del Presupuesto

Sin embargo, el camino que tienen por delante no es sencillo: la oposición, incluso aquella calificada como “amigable”, acumula quejas, reclamos y requisitos para acompañar la iniciativa. Mientras que los radicales se concentran en su interna y programaron su primera reunión para tratar el presupuesto para el próximo martes, el PRO, Unión por la Patria, la izquierda y Hacemos Coalición Federal analizan en detalle los números que proyecta La Libertad Avanza para el año que viene.

Coincidencia en Hacemos Coalición Federal

“Siempre recibimos dibujos con los presupuestos, pero este es el presupuesto más dibujado de la historia”, aseguró la diputada Mónica Fein de Hacemos Coalición Federal. Su bloque, que desde el inicio de la gestión de Javier Milei se caracterizó por contener diferentes posiciones, por estas horas coinciden en la crítica al proyecto oficialista.

Desde Hacemos Coalición Federal hay una mirada crítica acerca de la propuesta del Presupuesto en materia de educación, cultura, ciencia y técnica. Además, tienen preguntas puntuales respecto a asuntos fiscales y sobre qué pasará con las retenciones o los autónomos. Es por ello que aguardan el cronograma de las exposiciones de los funcionarios frente al Poder Ejecutivo. “Con el que hablás está horrorizado. Es un presupuesto invotable así como está”, dijo.

La primera acción de Hacemos Coalición Federal, sin embargo, no estuvo enfocada en el detalle del proyecto, sino en el mensaje que el Gobierno les envió a los gobernadores: “Le pidieron a las provincias que se achiquen. La gente de Córdoba está trabajando ahora en un comunicado porque no corresponde que el Estado nacional interfiera en la autonomía provincial. Más todavía si tenemos en cuenta que son las provincias las que más están poniendo en esta época de crisis y ajuste”, agregó la diputada.

La coparticipación de la Ciudad: el reclamo del PRO

El PRO, sin dudas el espacio más alineado a La Libertad Avanza, tampoco manifestó un acompañamiento rotundo. Un día después de que Milei hablara en el Congreso, un grupo de legisladores macrista se reunieron con Espert y Carlos Guberman, el secretario de Hacienda de Caputo, que suele ser presentado como un “experto en presupuesto”.

“El mensaje político fue el del domingo y al otro día vinieron ellos con algunos lineamientos muy generales. No hubo nada nuevo y el encuentro podría ser calificado como ‘semi técnico’”, sostuvieron fuentes del PRO. En este tema, el presidente del bloque, Cristian Ritondo, está liderando algunas conversaciones, pero los detalles están en manos de los economistas Luciano Laspina, Germana Figueroa Casas y Daiana Fernández Molero.

El Presupuesto 2025 del oficialismo no incluyó un tema que para el PRO resulta un requisito fundamental para decidir si acompaña o no: la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. “Tiene que haber una negociación y tenemos tiempo para esperar hasta que haya dictamen. Pero es una condición. Sin eso no vamos a acompañar”, agregaron.

La regla fiscal: el debate de fondo de Unión por la Patria

Mañana, los diputados de Unión por la Patria que integran la comisión de Presupuesto tendrán su primera reunión. Por ahora, están esperando que haya una convocatoria formal por parte del oficialismo y reclaman que Caputo se presente en el Congreso.

Luis Caputo, ministro de Economía

Según el diputado Itatí Hagman, la regla fiscal de déficit cero, incluida en el primer artículo del proyecto oficialista, significa un debate conceptual de fondo. “Es la gran novedad y, obviamente, el Gobierno la usa para decir que del otro lado están quienes quieren inflación y emisión. Pero una cosa es que nos propongan que el Presupuesto 2025 pretende lograr equilibrio fiscal y que discutamos cómo, y otra cosa es que quieran modificar la Ley de Administración Financiera para que nunca más en la historia haya déficit fiscal. No hay ninguna economía del mundo que funcione de esa manera y vamos a tratar de dar esa discusión”, aseguró.

Sobre el proyecto, Hagman sostuvo que las principales dudas giran alrededor de las proyecciones macroeconómicas acerca de crecimiento, aumento de inversiones, consumo y exportaciones. “Con este presupuesto se consolida el ajuste. Si mirás qué es lo que más se reduce aparecen los subsidios energéticos, que básicamente son la contracara del tarifazo. Hay un fuerte ajuste sobre educación, cultura, ciencia y técnica y, sacando la AUH, toda la asistencia social también tiene un recorte enorme”, agregó.

En Unión por la Patria nadie duda que el espacio actuará en bloque y que en las negociaciones así como la posibilidad de aprobar o rechazar estará en manos de los aliados y de los opositores “amigables”.

Un presupuesto para el FMI, según la izquierda

Desde el PTS en el Frente de Izquierda, Christian Castillo sostuvo que el proyecto de Milei “no tiene mayores sorpresas, ya que responde y ratifica las políticas de ajuste que se vienen aplicando”.

Para este sector, el proyecto no es más que la respuesta de La Libertad Avanza a las exigencias del Fondo Monetario Internacional: “El gobierno le está dando todo al FMI o, al menos, manifiesta su intención de hacerlo. Pero igualmente hay algunos agujeros porque dicen que van a aumentar el 100% de los ingresos por retenciones y no queda claro cómo; dicen que la economía va a crecer un 5%, pero no se sabe de qué manera en este esquema híper recesivo”, sostuvo.

Castillo describió como “una barbaridad” algunos aspectos puntuales del proyecto, como la diferencia entre el presupuesto asignado a las universidades y la SIDE. “También suspenden la Ley de Financiamiento Educativo, que indica que se debe invertir el 6% del PBI, y si bien eso solo se cumplió un año, ahora directamente la cancelan. El proyecto es un masazo para el sector educativo”, agregó.

Caputo, Francos y las eternas internas libertarias

La gran coincidencia entre los legisladores es el reclamo por la presencia de Caputo. Desde La Libertad Avanza coincidieron en que el ministro de Economía debe hacerse cargo de dar respuestas técnicas, aunque especulan con que pueda dilatar su exposición. “Quizás a Diputados pueda ir alguien que esté por debajo de Toto para que el vaya directamente al Senado, donde son muchos menos y esperamos que esté todo más o menos resuelto”, aseguró un libertario.

Una de las discusiones que sobrevoló todas las conversaciones de la jornada es qué sucede si el Congreso rechaza el Presupuesto 2025. El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue categórico: “Si no se aprueba, volveremos a utilizar el presupuesto de 2023«, dijo en su habitual conferencia de prensa.

La Ley de Administración Financiera establece, en su artículo 27, que si no se aprueba el presupuesto general rige el que estuvo en vigencia el año anterior, algo que en Argentina está sucediendo hace dos años. Por este motivo, más de uno comenzó a analizar jurídicamente cuántas veces es posible esa prórroga.

Mientras se analizan todas estas variables, el oficialismo apuesta a conseguir aprobar el Presupuesto 2025 con acuerdos y alianzas. Sin embargo, resulta llamativo que incluso en estos temas la interna libertaria se hace sentir. Francos, el responsable del Ejecutivo nacional para llevar adelante las conversaciones, está en la mira de un sector de los legisladores de La Libertad Avanza.

“La orden del Gobierno es que el déficit no se negocia así que habrá que ver qué ofrece Francos y qué margen de maniobra tendrá. Ya fue desautorizado una infinidad de veces con lo cual, si yo fuese senador, diputado o gobernador desconfiaría de los acuerdos que él pueda proponer. La realidad es que es el único que puede hablar con los legisladores porque hace política y el resto va a llegar al Congreso con la motosierra. Pero su gran desafío será hacer el equilibrio. No tiene una tarea fácil”, reconoció un libertario.

Al ser consultados por estas declaraciones y por la idea de que el jefe de Gabinete es desautorizado por los propios, en el entorno de Francos se mostraron molestos y subrayaron que el funcionario está firme al frente de las reuniones para que el oficialismo logre el Presupuesto 2025.

