Pretenden lograr el voto mediante la entrega de recursos del Estado

Como contrapartida, María Eugenia Vidal aseguró que desde Juntos por el Cambio hubo una respuesta a los resultados electorales de las primarias. «Lo primero que hicimos fue integrar las listas, y además recibimos más de tres mil propuestas de vecinos de la Ciudad, que plasmamos en cuarenta proyectos», dijo en el marco de una rueda de prensa de la que participó Ámbito. En la misma línea, explicó que las iniciativas que se darán a conocer este martes son el resultado del consenso alcanzado por las tres listas que compitieron por la coalición opositora en septiembre (la encabezada por ella y las que tenían a Ricardo López Murphy y a Adolfo Rubinstein como principales candidatos).

MARIA EUGENIA VIDAL .jpeg La candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal. Juntos por el Cambio

«Hay una sola fuerza de la oposición que puede construir un bloque capaz de frenar el quórum al oficialismo», ratificó Vidal al hablar de Juntos por el Cambio al tiempo que dijo que el bloque opositor debe ser «la pared que frene las locuras y los disparates» del Frente de Todos en el Congreso. En este marco, reconoció que «un bloque de Diputados no va a cambiar el principal problema del país que es la economía», cuya solución le adjudicó «al presidente Alberto Fernández y al ministro de Economía, Martín Guzmán».

El principal objetivo de María Eugenia Vidal es lograr un bloque de 120 diputados, número que considera clave para «frenar al oficialismo». «Esta es una campaña nacional» porque «lo que está en juego contempla a toda la Argentina, no solo a la Ciudad», aseguró.

Durante la rueda de prensa, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires estuvo junto a sus compañeros y compañeras de lista Martín Tetaz, Paula Oliveto, Ricardo López Murphy, Carla Carrizo, Fernando Iglesias, Sabrina Ajmechet, Fernando Sánchez, y Sandra Pitta.

Los candidatos y candidatas detallaron que las propuestas que presentarán este martes se concentran en cuatro ejes: Educación para progresar, Cuidar a los que trabajan, Salud Integral y Basta de privilegios de la política. Entre los proyectos destacaron la declaración de la emergencia en educación, un «Banco Central independiente para frenar la inflación», derogar la Ley de Alquileres, no crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes, y promover la Ley de salud emocional para niños, niñas y adolescentes que cuide su bienestar integral.

Llamado al diálogo, deuda con el FMI y presidencia de Diputados

Consultada sobre la negociación que enfrenta el Gobierno con el FMI por la deuda contraída bajo la gestión del expresidente Mauricio Macri, la candidata respondió: «El problema está mal planteado, se habla mucho de ‘acuerdo sí o no’. El acuerdo con el Fondo es una consecuencia, no una causa. La Argentina no tiene un plan y el acuerdo es parte de un plan económico consistente. Lo que debemos discutir hoy es cuál es el plan económico que nos va a sacar de la pobreza del 50%. El problema de fondo no es acuerdo con el FMI sino la ausencia de un plan económico. No deberíamos esperar acuerdo con el Fondo si no hay plan».

Por su parte Ricardo López Murphy identificó una serie de pasos para negociar con el Fondo, el primero de los cuales consideró que debe ser que «el Gobierno debe ponerse de acuerdo dentro de sí» y en segundo lugar, elaborar un plan y que ese plan tenga una «red de acción». «Hecho esto, cuando el documento acordado por el Gobierno venga al Congreso nosotros vamos a actuar con responsabilidad», afirmó.

Ante la consulta de Ámbito sobre por qué la oposición rechazó la convocatoria al diálogo realizada por el Gobierno, López Murphy respondió: «El diálogo es en el Congreso, es natural que sea allí. Ninguno de los que estamos hoy aquí se resistiría a a eso. No ignoramos las dificultades que hay, al revés, estamos dispuestos a buscar un camino lo más relevante y fértil para resolver. Si buscan el canal institucional, nos van a encontrar ahí».

En tanto, Fernando Iglesias dijo ante la pregunta de este medio que le resulta «extraño que en la agenda política, periodística y pública están en discusión los acuerdos que se van a hacer sobre un futuro plan que desconocemos y no esté en primer plano un hecho elemental, que es que el Gobierno presentó un presupuesto hace más de un mes en el Congreso y no puede venir el ministro de economía a explicarlo porque estalla su Gobierno». «En el medio de eso los señores dicen pedir diálogo”, sostuvo.

«El Presupuesto choca contra la carta de Cristina. Entonces, ¿cuál es la línea que van a tener? ¿Van a gastar más o van a ser más prudentes? Tiene que estar eso por escrito», añadió por su parte Martín Tetaz sobre la convocatoria al diálogo.

También Paula Oliveto se sumó a la respuesta al afirmar que «cuando fue el acuerdo con los holdouts» Juntos por el Cambio «acompañó la posición argentina». «En los momentos difíciles hemos dado muestra de aplomo», dijo.

En otro orden de temas, María Eugenia Vidal se refirió a su propuesta de pedir la presidencia de la Cámara de Diputados en caso de obtener la mayoría en las elecciones, y dijo que esa es una discusión que hay que dar «después de que la gente vote». «Algunos de nosotros hemos hecho pública nuestra posición, pero no vamos a dar una posición individual sino que se debe llegar a una postura de todos los miembros del bloque».