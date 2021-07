Prevén iniciar en junio de 2022 la construcción de Atucha III y relanzar de quinta central – Télam

Las dos nuevas centrales nucleares permitirn duplicar la oferta de generacin elctrica en torno de los 3.500 Mw.

La empresa Nucleoelctrica Argentina SA (NASA) prev iniciar la construccin de Atucha III, la cuarta central atmica de la Argentina, a partir de junio de 2022, y dos aos despus hacer lo propio con la quinta central del llamado “proyecto nacional”, que ser recuperado tras ser dado de baja en 2017.

As lo anunci el presidente de Nucleoelctrica, Jos Luis Antnez, en una entrevista con Tlam, en la que resalt la vigencia de la primera central a construir con financiamiento y tecnologa china de uranio enriquecido, y la segunda de agua pesada y uranio natural de larga tradicin en el pas.

Los siguientes son los tramos principales de la charla con Tlam:

– Tlam: Qu ocurrir con el futuro de las centrales de generacin en esta nueva gestin al frente de Nucleoelctrica ?



– Jos Luis Antnez: Luego de un perodo de paralizacin, el plan de Nucleoelctrica Argentina retoma el proyecto de dos centrales nucleares, en la misma direccin de la idea original hasta fines de 2015. Las circunstancias financieras nos obligan a reconsiderar el orden, por lo cual el nuevo programa ser lanzar lo antes posible el proyecto que ya tiene financiamiento y despus continuar con el propio, pero con slo dos aos de diferencia.

La cuarta central va a ser de uranio enriquecido y la quinta va a ser la nueva central de uranio natural y agua pesada. Dos centrales que sumarn 1.800 Mw (megavatios) a nuestra potencia instalada, lo cual es prcticamente duplicar lo que tenemos hoy.

– T: Cmo ser el proceso de cierre del acuerdo con China y cundo podr comenzar la construccin de Atucha III?



– JLA: En un panorama realista, nuestra idea es cerrar el contrato con la contraparte china hacia fin de este ao y en los siguientes seis meses hay que completar los prerrequisitos para acomodar el proyecto dentro del tratado pas-pas, porque no nace de una licitacin publica internacional. Se deben determinar la razonabilidad del precio, las condiciones concesionales favorables para el financiamiento y las condiciones tcnicas. Todo eso va a llevar otros seis meses. Con lo cual el inicio del proyecto cuarta central en el terreno se puede estimar en junio 2022, y a partir de ah son ocho aos de construccin.

– T: Qu cambios estn negociando respecto al acuerdo original que se tena hasta 2015 ?



– JLA: Al completar nuestro Gobierno a fines de 2015, los dos proyectos estaban lanzados, algo que hoy cuesta describir. Habamos hecho un consorcio entre la Compaa Nacional Nuclear China (CNNC) y Nucleoelctrica para hacer entre ambos los dos proyectos como diseadores y arquitectos ingenieros, en conjunto y financiado en su totalidad por China, como parte de un acuerdo nico pas-pas. Pero todo eso se disolvi.

Los cambios ahora del proyecto es que tendremos un contrato EPC de ingeniera, compras y construccin bajo responsabilidad de la compaa nuclear China, y en el que NASA va a tener su papel de operador y propietario. A ese contrato estamos procurando introducir algunas clusulas que favorezcan a la industria y la tecnologa nacional, en particular en cuanto a la provisin de elementos manufacturados, lo cual para una primera central de tecnologa nueva es muy difcil, pero vamos a tratar de fomentar lo mximo posible la utilizacin de la industria nacional.

– T: Y en cuanto a la transferencia de la tecnologa tipo Hualong…



– JLA: El contrato va a incluir la transferencia a la Comisin Nacional de Energa Atmica de la tecnologa para la fabricacin nacional del combustible para esta futura central de uranio enriquecido que la Argentina no produce, pero el combustible va a ser fabricado en el pas. La mano de obra local de ingeniera y construccin y el resto de profesionales que maneja el proyecto va a tener muchsimo trabajo, pero la industria metalmecnica, elctrica y la qumica nacional es la que tiene menor participacin en un proyecto nuevo, de una tecnologa an no utilizada y que carece de la base industrial.

Es por eso que sacamos del estado de cancelacin el proyecto de uranio natural y agua pesada y lo volvimos a colocar en el Programa Nuclear Argentino como la quinta central, pero lo vamos a programar de una manera distinta.

– T: De qu manera est pensada esa quinta central ?



– JLA: Debido a la estrechez financiera vamos a hacer la ingeniera del proyecto nacional empezando por los componentes a adquirir en el pas, es decir que mucho antes de lanzar las obras vamos a haber lanzado las compras de componentes y esperamos hacerlo comenzando 2023. De esa manera ocuparamos a esa industria proveedora de componentes nucleares que es esencial porque son proyectos de largusima vida y que slo en repuestos y reemplazos, la industria tiene un sustente por mucho tiempo.

– T: Y hasta 2023 cmo se sostiene la industria local tan especializada?



– JLA: Para eso pensamos un puente hasta cuando comencemos a comprar componentes locales. Y ah recurrimos a dos proyectos que necesitamos y que vamos a ejecutar con la industria nacional. Una de ellas es extender la vida til de Atucha I, que ya lleva 47 aos funcionando a la perfeccin y para el que vamos a recurrir al mximo de la produccin local de los componentes y repuestos que hagan falta.

Y el otro proyecto que ofrecemos es la construccin de la nueva planta de almacenamiento en seco, similar a la que estamos finalizando. Algo central porque los elementos combustibles usados en las centrales nucleares se almacenan durante largos periodos en piletas y luego en almacenamientos en seco, y aunque parezca mentira Atucha II ya lleva siete aos desde el arranque del reactor y vamos a tener elementos combustibles dentro de tres o cuatro aos con necesidad de aliviar la carga sobre las piletas.