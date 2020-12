Prevén que en febrero comience la obra de la autovía Las Termas – Tucumán

Este lunes desde la oficinas de Vialidad Nacional se anunció en conferencian de prensa que la obra de la autovía Las Termas – Tucumán comenzará a realizarse en febrero del año próximo y estaría lista en 2022.

De la conferencia participaron el titular del distrito 16 de Vialidad Nacional Santiago del Estero, Ing. Carlos Ferreiro; el presidente de Vialidad provincial, Ing. José Félix Alfano y la directora de estudios y proyectos, Ing. Magdalena Baudano.

Los funcionarios dieron detalles de esta obra que tendrá un impacto importante en el transito de la Ruta Nacional 9. Indiciaron que mañana se realizará una jornada de participación comunitaria con los vecinos de Las Termas de Río Hondo, en la que explicarán detalles de la obra vial.

La realización de esta obra fue acordada entre Alberto Fernández y los gobernadores Gerardo Zamora y Juan Manzur y comprende un tramo de 14,677 km de la RN 9 entre Las Termas de Río Hondo y el límite interprovincial con Tucumán

La obra consiste en la duplicación de la calzada existente de 7.30 m, formando una calzada de dos trochas exclusiva para la dirección ascendente, con separador central tipo New Jersey, adquiriendo de esta forma la configuración de autovía, con la inclusión de colectoras por tramos para el acceso de los frentistas.