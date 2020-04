Previa a la reunión con los jefes de bloque, Massa aseguró que hay «voluntad para sesionar»

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, afirmó este lunes que el oficialismo «tiene desde el primer día voluntad y vocación de sesionar y que todos los legisladores participen» del plenario que se comenzará a diseñar esta tarde en una reunión con los jefes de los diferentes bloques parlamentarios. Divisiones en Juntos por el Cambio dan guiño a sesión virtual.

Massa buscará consensuar con los jefes de todos los bloques el diseño de una sesión virtual, presencial o mixta en el marco de la pandemia de coronavirus, en un encuentro que se realizará a las 18 de manera presencial en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja, en el que se definirá además el orden del día de ese primer plenario.

«Pareciera que había algunos que no participaban y me gustaría contar que en estos 35 días hubo dos reuniones del presidente con los jefes de bloques, 14 ministros que informaron el funcionamiento de cada uno de los ministerios, se resolvió el funcionamiento de las comisiones, un sistema de comisiones online y de recinto virtual para sesionar«, recordó el ex intendente de Tigre en declaraciones a Radio 10.

Asimismo, sostuvo que no se está «en una situación normal y no hay margen para la discusión estéril», y agregó: «Todos tenemos que tener la buena voluntad de ayudar y no de ver cómo le raspo el auto al de al lado».

El referente del Frente de Todos aseguró que tienen listo un «protocolo para sesionar de manera presencial y también virtual. hay que pensar con generosidad y salir de la chicana chiquita y berreta«, afirmó Massa.

Massa, recibirá este lunes 27/04 presencialmente a los jefes de bloque de las distintas fuerzas parlamentarias, con los que intentará bosquejar un acuerdo para realizar la primera sesión del año, de manera virtual, que tendrá como cabecera de debate el proyecto para gravar las grandes fortunas que impulsa el Frente de Todos.

La reunión de Labor Parlamentaria tendrá lugar este lunes a las 18:00 en el Salón de Honor de Presidencia de la cámara, donde Massa tratará de definir una fecha de sesión virtual en el corto plazo, pese a la resistencia de un sector de la UCR, encabezada por el presidente de la bancada radical y del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, que insiste con la modalidad presencial en un teatro o centro de convenciones, aunque ahora, al menos 15 diputados de Juntos por el Cambio han cambiado de opinión y pidieron a Massa una sesión especial virtual.

Fueron convocados a la reunión el jefe del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y los titulares de las bancadas de la oposición: Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Eduardo «Bali» Bucca (Interbloque Federal), José Luis Ramón (Unidad Federal para la Desarrollo), Nicolás del Caño (PTS), Romina del Plá (Partido Obrero) y Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino).

Este domingo la oposición difundió un pedido impulsado por el presidente del Interbloque Federal, Eduardo «Bali» Bucca, es acompañado por 25 diputados, de los cuales 15 son de Juntos por el Cambio, lo que deja a la luz las diferencias en la principal bancada opositora, cuya conducción viene pidiendo una sesión presencial y pone reparos a las virtuales.

Los diputados de Juntos por el Cambio que firman la iniciativa son los radicales de Evolución Radical Carla Carrizo y Dolores Martínez, el radical Emilio Yacobitti (afines a Martín Lousteau), y macristas que se referencian con el ex presidente de la Cámara Emilio Monzó, como Sebastián García de Luca y Federico Frigerio.