PRIMAVERA EN NEW YORK | 7 miradas

New York no descansa. Puede que atenúe el ritmo alucinante de Wall Street y que hayan disminuido las compras compulsivas de los turistas en Manhattan, pero el mercado del arte no cesa jamás. Las grandes casas de remate multiplican sus ofertas y los coleccionistas no ceden en su interés. Con su sólida clientela oriental –Tokio, Hong-Kong- Christie´s ya conmovió al mercado.

En estos días (el martes) Christie’s, espera unos u$s 50 millones por una pintura de Basquiat. Se conforma con unos 10 millones para el potente Richeter y –modestamente- por la mitad por una “Araña” de la escultora Louise Bourgeois.

La galería no descansa. Al día siguiente persevera con 39 lotes:

Una miniatura de 15×25 cm., boceto de la una obra de Georges Seurat (1859-1891), con valor mínimo de u$s 8 millones.

En los treinta y pico, año excelente para su obra, Picasso retrató a su mujer Marie-Thérése, hoy valuado alrededor de US 50millones. Un bello Monet y un Van Gogh de 1888, no bajarán a baja tasa de u$s 30 millones.

Desde su muerte prematura –se suicidó- el interés por la pintura de Mark Rothko crece y crece. Esta obra de su última etapa recibirá alrededor de u$s 25 millones.

Mayo recién empieza- En esta primavera de New York, florecen los artistas y su desenfrenada belleza.