Primer G7 de Biden: vacunas del coronavirus y fiscalidad global, al tope de la agenda – Télam

La recuperacin global pospandemia estar al tope de la agenda.

El presidente estadounidense, Joe Biden, y los dems lderes del Grupo de los Siete (G7) pases altamente industrializados celebrarn desde este viernes una cumbre en el Reino Unido para discutir el combate al coronavirus y al cambio climtico y refrendar un impuesto global a las grandes corporaciones, adems de analizar tensiones con Rusia.

La cumbre de tres das en Inglaterra ser uno de los eventos centrales de la primera gira internacional del demcrata Biden desde su llegada a la Casa Blanca decidido a devolver a Estados Unidos a la senda del multilateralismo y recomponer lazos con sus aliados tras la conflictiva presidencia del nacionalista republicano Donald Trump.

Incluso antes de que comience, el Gobierno anfitrin adelant uno de los que sern los principales anuncios de la cumbre: los miembros del G7 comprarn y donarn mil millones de dosis de vacunas contra el coronavirus para pases de bajos ingresos.

El objetivo es “poner fin a la pandemia” en 2022, afirm el Gobierno britnico en un comunicado en el que precis que el Reino Unido donar 100 millones de dosis sobrantes gracias al avance de su programa de vacunacin, que se suman a los 500 millones de vacunas de Pfizer/BioNTech que se comprometi a aportar el presidente Biden.

Como parte de una coreografa familiar a todos los G7, la cumbre en la surea localidad costera de Carbis Bay incluir mesas redondas, reuniones bilaterales y la tradicional foto grupal o “de familia”, todo con el acostumbrado fondo pintoresco, en este caso de las aguas turquesas del Atlntico, playas idlicas y viejas iglesias de ladrillos vistos.

Sin embargo, desde la ltima reunin de lderes del G7, hace dos aos, el mundo ha sufrido un cambio dramtico, luego de que la pandemia de coronavirus matara a ms de 3,7 millones de personas y diezmara economas de pases de todos los niveles de recursos como consecuencia de los obligados confinamientos y restricciones.

As que cuando el primer ministro britnico, Boris Johnson, reciba a Biden y a los lderes de Francia, Alemania, Italia, Japn y Canad, la recuperacin global pospandemia estar al tope de la agenda, y por ende, la necesidad de que los pases ricos dejen de acaparar las vacunas y permitan acceder a ellas al resto de las naciones.

Sumar presin sobre el G7 el pedido expreso de Biden a sus lderes de repartir vacunas entre pases de frica u otros continentes que an no han recibido ni una, luego de anunciar planes de Estados Unidos para comprar 500 millones de dosis de vacunas y donarlas a naciones que las necesiten.

“Este es el momento para que las democracias ms grandes y tecnolgicamente avanzadas compartan sus responsabilidades y vacunen al mundo, porque nadie puede estar debidamente protegido hasta que todos estn protegidos”, escribi Johnson en un artculo publicado en el diario The Times, de Londres.

Johnson, cuyo pas no envi an ni una dosis de vacunas al exterior -al igual que el resto de los del G7- y ya vacun con dos a ms de la mitad de su poblacin, agreg que el Reino Unido donar “millones” de dosis, aunque no precis cundo.

Tambin acumula presin sobre el G7 -y prefigura diferencias- el apoyo de Biden y del presidente francs, Emmanuel Macron, a una eliminacin temporal de las patentes y protecciones de propiedad intelectual para el desarrollo de vacunas y otras tecnologas contra el coronavirus, para dar tiempo a una inmunizacin global contra el virus.

El Reino Unido y varios pases de la Unin Europea (UE), como Alemania, se oponen a la idea, responden a Biden que su Gobierno tambin bloquea la exportacin de vacunas e insumos para su produccin y que lo aconsejable sera un consenso multilateral para eliminar restricciones a esas exportaciones, algo que tambin apoyan Canad y Japn.

La Presidencia francesa dijo en un comunicado que Macron quiere “resultados y no solo anuncios” sobre vacunas y que hay que fijar, antes de la cumbre del G20 de octubre en Roma, un plan y determinar a cuntas personas es necesario vacunar en todo el mundo, especialmente en frica, que ha recibido menos del 2% de las dosis mundiales.

Antes de la cumbre, la Organizacin Mundial de la Salud (OMS) advirti que cerca de 90% de los 54 pases africanos fracasarn en el objetivo mundial de inmunizar contra el coronavirus a una dcima parte de la poblacin de aqu a septiembre, si no reciben urgentemente al menos 225 millones de vacunas, inform la agencia de noticias AFP.

En la cumbre se abordar tambin un acuerdo en torno a un impuesto mnimo universal del 15% a las grandes corporaciones respaldado por Biden y alcanzado la semana pasada por los ministros de Finanzas tras aos de discusiones.

Pese a que el G7 no tiene un papel formal en la discusin de una nueva fiscalidad internacional, un pacto en el seno de este grupo supondra un poderoso impulso para alcanzar un acuerdo en las negociaciones formales que se estn desarrollando al respecto en el G20 y en la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE).

Antes de que la pandemia sorprendiera al mundo, Johnson esperaba que la reunin del G7 estuviera dominada por el cambio climtico, de cara a la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climtico (COP26) de noviembre prximo en Glasgow, Escocia.

El tema an est en la agenda y ser debatido, pero el coronavirus se rob todo el protagonismo, en momentos que nuevas variantes del virus provocan rebrotes en varios continentes a casi un ao y medio de su deteccin en la ciudad central china de Wuhan.

Antes sus aliados del G7, se espera que Biden reafirme -como har la semana prxima en una cumbre de la OTAN en Bruselas- su alianza y cooperacin militar, y que Estados Unidos vuelve a ser un socio confiable tras los vaivenes de la era Trump.

En momentos en que Estados Unidos choca cada vez ms con una Rusia que expande su poder e influencia y con China por motivos tambin polticos y otros comerciales, muchos en Europa creen que la agenda exterior de Biden se centra demasiado en Oriente.