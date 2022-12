Primera ejecución de un manifestante que participó en las protestas por Mahsa Amini

Un hombre condenado a muerte por haber cortado una calle y herido a un integrante de una fuerza de seguridad fue ahorcado en Irán, en la primera ejecución conocida vinculada a las protestas desatadas hace casi tres meses por la muerte de Mahsa Amini.

Amini, de 22 años, murió el 16 de septiembre tras ser arrestada por la Policía de la moral por vulnerar el código de indumentaria del país, que obliga a las mujeres a llevar velo, lo que desató manifestaciones de repudio en todo Irán.

La agencia de noticias del Poder Judicial iraní dijo que Mohsen Shekari, «un alborotador» que bloqueó una avenida de Teherán el 25 de septiembre y apuñaló con un machete a un miembro de la fuerza paramilitar Basij, «fue ejecutado el jueves por la mañana».

La ejecución de Mohsen Shekari en Teherán «debe toparse con fuertes reacciones, de lo contrario, lidiaremos con ejecuciones diarias de manifestantes», afirmó Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la ONG Iran Human Rights (IHR), radicada en Oslo.

Según él, Shekari fue «sentenciado a muerte en una farsa judicial sin un debido proceso».

«Esta ejecución debe tener consecuencias prácticas rápidas a nivel internacional», tuiteó.

El veredicto preliminar del caso fue emitido el 1 de noviembre por el tribunal revolucionario de Teherán, y la Corte Suprema rechazó un recurso el 20 de noviembre, llevando a la ejecución de la pena, informó la agencia de noticias judicial Mizan Online.

La autoridad judicial asegura que Shekari se reconoció culpable de haberse peleado y de haber desenfundado «su arma con la intención de matar, de provocar terror y de perturbar el orden y la seguridad de la sociedad».

«Hirió intencionalmente a un Basij con arma blanca mientras que este cumplía con su deber y bloqueó la calle Sattar Khan en Teherán», añadió Mizan Online, informó la agencia de noticias AFP.

Las manifestaciones han estado encabezadas por mujeres, estudiantes universitarios y alumnas de escuela, que retiraron su velo en público y corearon lemas contra el Gobierno, enfrentándose directamente a las fuerzas de seguridad.

Las autoridades, que denuncian estos hechos como «disturbios», acusan regularmente a Estados Unidos y sus aliados occidentales y a grupos kurdos en el extranjero de instigar este movimiento de protestas sin precedentes.

En un balance publicado el miércoles, IHR indicó que la represión de las protestas causó al menos 458 muertos, incluyendo 63 niños.

.@amnesty is horrified at today’s execution of protester Mohsen Shekari by Iranian authorities less than 3 weeks after sentencing him in a grossly unfair sham trial. His execution exposes the inhumanity of Iran’s so-called justice system as dozens of others face the same fate. pic.twitter.com/xwZ7lcc8oK

— Amnesty Iran (@AmnestyIran) December 8, 2022